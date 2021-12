Der Krankenstand im Kreis Bergstraße ist in der Corona-Pandemie gesunken

Bergstraße. Im ersten Halbjahr 2021 haben erwerbstätige Frauen und Männer im Kreis Bergstraße und im Odenwaldkreis seltener krankheitsbedingt bei der Arbeit gefehlt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Krankenstand ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent gesunken. An jedem Tag bis Ende Juni waren in der Region durchschnittlich 38 von 1000 DAK-versicherten Beschäftigten krankgeschrieben.

Hintergrund des gesunkenen Krankenstands ist der massive Rückgang bei den Atemwegserkrankungen (minus 67 Prozent). Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport für die Landkreise hervor. Für das gesamte Jahr 2020, das ebenfalls analysiert wurde, betrug der Krankenstand in der Region 4,0 Prozent.

Den meisten krankheitsbedingten Arbeitsausfall in Hessen hatten 2020 mit 5,2 Prozent die Landkreise Werra-Meißner und Hersfeld-Rotenburg, den geringsten die Stadt Frankfurt mit 3,4 Prozent. Erkältungskrankheiten rangieren in der Statistik zum Krankenstand im Kreis Bergstraße und im Odenwaldkreis oft unter den Top-3-Krankheiten, die am häufigsten zu Arbeitsunfähigkeit führen. Im ersten Halbjahr 2021 lagen sie jedoch nur auf Platz vier.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bis Ende Juni kamen in der Region auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte 46 Fehltage wegen Atemwegserkrankungen, 92 Tage weniger als im Vorjahreszeitraum. „Die Erkältungssaison im Frühjahr 2021 ist nahezu komplett ausgefallen“, kommentiert Robert Gahler, Chef der DAK-Gesundheit in Bensheim, die Studienergebnisse. „Wir sehen, dass sich Homeoffice, Lockdown und verstärkte Hygienemaßnahmen positiv ausgewirkt haben. Sie schützen nicht nur vor Corona, auch andere gewöhnliche Erkältungserreger werden seltener übertragen.“

Belastende Begleitumstände

Gleichzeitig, so betont Gahler, seien die Begleitumstände der Pandemie für viele Arbeitnehmer in der Region aber auch belastend gewesen. „Die bei uns versicherten Beschäftigten hatten in den ersten sechs Monaten 2021 ein auffälliges Plus bei den Fehlzeiten aufgrund von Muskel-Skelett- und psychischen Erkrankungen.“

Der DAK-Gesundheitsreport für den Kreis Bergstraße und den Odenwaldkreis analysiert neben dem ersten Halbjahr 2021 auch die Fehlzeiten des gesamten Vorjahres: Demnach gingen 2020 die meisten Ausfalltage auf das Konto von Muskel-Skelett-Erkrankungen, wie etwa Rückenleiden. Bezogen auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte waren es 337 Tage - sechs Prozent mehr als 2019. Erkrankungen des Muskel- Skelett-Systems waren für fast ein Viertel (23 Prozent) des gesamten krankheitsbedingten Arbeitsausfalls verantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

An zweiter Stelle folgten psychische Erkrankungen. Fast jeder sechste Fehltag (15,4 Prozent) wurde 2020 von Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen verursacht. Die Anzahl der Fehltage in diesem Bereich stieg um rund drei Prozent auf 226 je 100 Versicherte. „Gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen haben unter den Einschränkungen und Belastungen der Pandemie gelitten“, sagt Robert Gahler. „Sie waren während der Krise oft über auffällig lange Zeiträume krankgeschrieben. Deshalb der Anstieg der Fehltage in diesem Bereich.“.

Die Analyse zeigt, wie sich vor dem Hintergrund der Pandemie, der Corona-Schutz- und Hygienemaßnahmen sowie des Homeoffices die Fehlzeiten in der Region entwickelt haben. Bundesweit sind im ersten Halbjahr 2021 fast 40 Prozent der Beschäftigten regelmäßig im Homeoffice gewesen.

Aktuell stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, die vollständige oder teilweise Rückkehr an den Arbeitsplatz zu organisieren. Die DAK bietet deshalb Firmen unter dem Motto „New Normal“ (Online-)Workshops und Seminare an. Das Angebot im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements der DAK richten sich an Führungskräfte und ihre Beschäftigten, um das Homeoffice, aber auch hybrides Arbeiten gesund zu gestalten. Hybrides Arbeiten bezeichnet das Nebeneinander von Arbeiten im Büro und im Homeoffice. „Ob Homeoffice oder Büro - wir wollen das Beste aus beiden Welten und die jeweiligen Risiken vermeiden“, so Gahler.

Psychische Leiden begünstigt

„Der aktuelle DAK Gesundheitsbericht belegt, dass ein hoher Anteil an Muskel-Skelett-Erkrankungen in der Bevölkerung zu verzeichnen ist. Durch die Pandemie wurden aber auch psychische Leiden begünstigt“, betont die Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin des Kreises Bergstraße, Diana Stolz: „Unsere Kreisverwaltung greift diese Themen regelmäßig im Rahmen ihrer Präventionsarbeit und des Betrieblichen Gesundheits-Managements auf. Durch Informationsaktionen sowie andere Angebote für unsere Mitarbeiter - wie zum Beispiel Schulungen zur Stressbewältigung und zur persönlichen Resilienzkompetenz - wird ein wichtiger Beitrag geleistet, um gegenzusteuern. Unsere zielgerichteten Maßnahmen der Gesundheitsförderung für die Bergsträßer setzen bereits im Kindergarten- und Schulalter an, beispielsweise mit den Projekten ,Bewegter Kindergarten’ und ,Yoloday’.

Im Rahmen des „Bewegten Kindergartens“ werden Erzieherinnen von Sportwissenschaftlern geschult, um mehr Bewegung und vielfältigere Bewegungsmuster in den kindlichen Alltag zu bringen und um Kinder dazu zu animieren, sich dauerhaft ausreichend zu bewegen. Auch bei den Schülern werden im Rahmen der Aktionstage „Yoloday“ verschiedene Anreize für Bewegung geschaffen und Workshops zur psychischen Gesundheit angeboten.

„Die Ergebnisse des Gesundheitsreports der DAK geben uns wichtige Impulse für unsere Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Bevölkerung“, so Stolz.

Die DAK ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Sie hat mehr als 390 000 Versicherte in Hessen, davon rund 31 000 im Kreis Bergstraße und im Odenwaldkreis. red