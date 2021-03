  Der Kinosaal wird zum Klassenzimmer

So lange kommt es mir inzwischen vor, dass ich zuletzt im Kino war. Und ich muss sagen, mit Freunden oder der Familie Filme auf der großen Leinwand zu sehen und dabei Popcorn oder Nachos zu knuspern, das fehlt mir schon. Geht es euch auch so? Aber, liebe Schulkinder, ich habe gute Nachrichten für euch: Für euch könnte es – wenn es Corona zulässt – vom 28. Juni bis 9. Juli sogar mit der Schule ins Kino gehen. Dann sind nämlich die 15. Schul-Kino-Wochen in Hessen geplant – auch im Luxor-Filmpalast in Bensheim. Mehr dazu könnt ihr heute auf unseren Bensheim-Seiten nachlesen. Wusstet ihr eigentlich, dass es Kinos schon ganz schön lange gibt? Die ersten kinoartigen Filmvorführungen – also Vorführungen für ein Publikum, das dafür Geld bezahlt hat – gab es 1895. Anfangs waren die Filme noch schwarz-weiß und stumm. Um 1900 kamen dann langsam Ton- und Farbfilm auf. Die große Zeit der Kinos dauerte aber nicht einmal ein halbes Jahrhundert. Ab den späten 1950er Jahren begannen die Besucherzahlen in den Kinos zu sinken – nicht zuletzt, weil Fernseher immer weiter verbreitet wurden. Einen Aufschwung gab es zum Beispiel durch Autokinos, die auch jetzt in Zeiten von Corona wieder aufgelebt sind, da herkömmliche Kino-Besuche nicht möglich waren und sind. Inzwischen sind nicht nur die Film-Techniken, sondern auch die Kinos selbst natürlich deutlich moderner als früher. Kino-Betreiber hoffen darauf, ganz bald wieder Besucher in ihren Sälen begrüßen zu dürfen. Hach, der erste Kinofilm ist schon etwas Besonderes. Das erste Mal im Dunkeln in den gemütlichen Sesseln vor der großen Leinwand sitzen und einfach den Film genießen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, welcher euer erster Kinofilm war? Euer Fred Fuchs ssr

Fred Fuchs © MM