Was aus dem Gelände nach Abzug des „Kaufland“-Betreibers in Rosengarten werden wird, steht auch nach der Bürgerversammlung in den Sternen. Die Vertreter der Lampertheimer Stadtverwaltung und des Projektentwicklers bekamen durch die Bewohner des Stadtteils aber immerhin eine Position vermittelt: Die Ansiedlung von Gewerbe ist für das Areal „Auf der Laubwiese“ unerwünscht.

Damit bekunden

...