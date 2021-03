Bergstraße. Die Corona-Impfungen im Kreis Bergstraße nehmen allmählich Fahrt auf. Wie Landrat Christian Engelhardt in der jüngsten Video-Pressekonferenz der Kreisspitze zur aktuellen Pandemie-Lage mitteilte, sollen heute alleine im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim 840 Spritzen gesetzt werden. Anfang Januar seien es noch deutlich weniger gewesen. Insgesamt seien kreisweit bisher etwa 15 200 Dosen verabreicht worden. „Die Impfstoffmenge wird nächste Woche noch weiter wachsen“, kündigte er an.

An die Impfungen in den Pflegeheimen könne der Kreis „einen Haken machen“. Es gehe nun mit den dezentralen Impfungen für Menschen weiter, die in ihrer Mobilität so stark eingeschränkt sind, dass sie nicht ins Impfzentrum fahren können. Nachdem die Impfungen in den Städten und Gemeinden gut funktioniert hätten, die mehr als 20 Kilometer von Bensheim entfernt sind, kämen nun die Kommunen an die Reihe, die weiter als 15 Kilometer entfernt sind. Sobald mehr Impfstoff da sei, sollten dabei auch die niedergelassenen Ärzte eingebunden werden.

Ein Plan für Lockerungen

Die neuesten Beschlüsse der Bund-und-Länder-Konferenz zur Eindämmung der Corona-Pandemie sieht Engelhardt unterm Strich positiv, einige Wermutstropfen beklagt er dennoch. Gut sei, dass es nun einen Plan für Lockerungen gebe, der über den Turnus der Sitzungen von Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin hinausgeht. „Es ist ein transparenter Lockerungsplan“, sagte der Chef der Kreisverwaltung.

Ein wenig stört Engelhardt dabei, dass die Inzidenz, also der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, weiter der entscheidende Maßstab für Lockerungen ist. „Dabei ist es auch eine Frage der Teststrategie“, betonte der Landrat.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hatte vor der Konferenz ein Arbeitspapier eingebracht, nach dem auch andere Werte berücksichtigt werden sollten, etwa die Lage in den Kliniken, der Impfstatus und die Möglichkeiten zur Kontaktnachverfolgung. Das fand sich im Beschluss dann aber nicht wieder. Außerdem hätte er sich gewünscht, dass die Außengastronomie früher öffnen kann, betonte der Landrat.

Inzidenz sinkt leicht

Als wichtig erachtet Engelhardt den Beschluss, nach dem ab Montag jeder Bürger die Möglichkeit eines kostenlosen Schnelltests pro Woche bekommen soll. Er sei bereits in Gesprächen mit kommerziellen Testcentern und Apothekern, um dafür eine Struktur zu schaffen, sagte er in der Pressekonferenz. Bei diesen Anbietern sieht er das größte Potenzial, da sie – anders als ehrenamtliche Helfer – mit großzügigeren Öffnungszeiten aufwarten könnten.

Bei den aktuellen Zahlen zu den Corona-Infektionen im Kreis gebe es derzeit nur wenige Veränderungen, sagte die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin Diana Stolz. Nachdem es beim Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner im Kreis zwischenzeitlich einen Anstieg gab, sei die Inzidenz nun wieder leicht gesunken, am Donnerstag lag sie bei 76,35. Gestern meldete das Gesundheitsamt 32 Neuinfektionen. Vergangenen Donnerstag waren es 53.

Unverändert sei die Lage in den Krankenhäusern. 34 Bergsträßer befänden sich in- oder außerhalb des Landkreises wegen einer Corona-Infektion in stationär Behandlung. In Bergsträßer Kliniken würden 26 Corona-Patienten behandelt. Was die betroffenen Altersgruppen angehe, habe es in letzter Zeit keine großen Veränderungen gegeben.

RKI-Vertreter im Kreis unterwegs

Derzeit seien zehn Schulen im Kreis von Corona-Infektionen betroffen – wobei es jeweils nur ein bis zwei positiv Getestete gebe. Bei drei der vier betroffenen Kindertagesstätten sei es ebenso. Bei der vierten Einrichtung handele sich um jene in Rimbach, wo es einen größeren Infektionsherd gibt. Erfreulicherweise gelte nur noch eine Person in einem Pflegeheim als infiziert. Es handele sich um „keinen ganz frischen Fall. Damit ist der Anteil der Pflegeheime an Infektionsgeschehen weit, weit unter einem Prozent“, betonte die Dezernentin.

Bei den Reihentests, die die Bundeswehr im Auftrag des Gesundheitsamtes anbietet, liege die Positivrate für den Februar bei 5,31 Prozent, fuhr Stolz fort. Die Behörde behalte weiter die Virusmutationen im Auge. Mehr und mehr Infektionen würden mittlerweile der afrikanischen Variante zugeordnet. Allerdings gebe es dabei keinen Infektionsherd. Vertreter des Robert-Koch-Instituts (RKI) befänden sich derzeit zwecks Analysen im Kreisgebiet.