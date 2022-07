Der hessische Zischlaut: Wie ein undichter Fahrradschlauch

Bergstraße. Mit einem Doppel-Gastspiel ist Walter Renneisen zu den Heppenheimer Festspielen zurückgekehrt. An zwei Soloabenden hat der Schauspieler ein großes Publikum in den Kurmainzer Amtshof gelockt, wo er sein zweiteiliges Mundart-Programm „Deutschland, Deine Hessen“ präsentiert hat. Ein hochgradig amüsanter, geistreicher und dramaturgisch kurzweiliger Streifzug durch die kulturellen und sprachlichen Spezialitäten seiner Heimat.

Zwar wurde Renneisen vor 82 Jahren im heute rheinhessischen Mainz geboren – doch erstens ist die Stadt ur-hessisch, und zweitens ist er im südhessischen Raunheim aufgewachsen, bevor er sich später im noch südlicheren Auerbach niedergelassen hat.

Der Hesse als solcher

Doch sein immer wieder ausgebautes und verfeinertes Hessen-Menü ist im Grunde mehr Dialektik als Dialekt: In fast schon philosophischer Manier öffnet Renneisen ein weites Spannungsfeld aus Klischees und Tatsachen, Gegensätzen und Widersprüchen, um in einem rhetorisch eleganten Parforceritt durch die Kultur- und Literaturgeschichte eines – seines – Stammes zu neuen Erkenntnissen zu gelangen.

Das ist bei aller sprachlichen Komik und regional gefärbtem Mutterwitz auch eine lebendige Abhandlung über den Hessen als solchen, seine ebenso mannigfaltigen wie rätselhaften Sprach-Varianten und angeborenen Eigenarten, die den schönen Künsten seit Jahrhunderten immer wieder charismatische Perlen serviert haben.

Langer Applaus in Heppenheim für das schönste Geschenk, das man diesem Land machen kann, dessen Bewohner es in Rest-Deutschland alles andere als einfach haben. Dabei hatte schon Tacitus in seiner „Germania“ im Jahr 98 nach Christus vermerkt: „Die Germanen haben trainierte Körper, kräftigen Bau, trotzigen Blick und entschlossenen Mut. Für Deutsche haben sie viel Verstand.“ Er beschreibt die Chatten, die im heutigen Nieder- und Oberhessen angesiedelt waren, mit der Überheblichkeit des kultivierten Römers – lobt aber auch die angeborene Einfachheit und Ehrlichkeit des Menschenschlags, der sich aus einer ganz besonderen Landschaft heraus entwickelt hat.

Die Szenerie ist für Walter Renneisen nicht bloß räumliche Kulisse, sondern auch ein einflussreiches Biotop der menschlichen Mikro-Evolution. Fasziniert entführt er das Publikum in die erste Szene aus Georg Büchners „Woyzeck“, wenn der Soldat mit seinem Kameraden Andres in klammer Umgebung beim Steckenschneiden in Wahnvorstellungen gleichsam versumpft. „Hier hat Büchner eine Gegend literarisch nachgezeichnet – brillant!“, so der Schauspieler in Heppenheim.

Das gerollte R aus der Wetterau

Es ist die Balance aus Hochkultur und Volksmund, Anekdoten und Gedichten in allen nur erdenklichen hessischen Mundartvariationen, was dem Programm seine unnachahmliche Würze verleiht: intelligent und humorvoll, rasant und nachdenklich, musikalisch und immer wieder mit biografischen Fußnoten angereichert.

Er erörtert das tief gerollte R aus der Wetterau („Kein Zufall, das Elvis hier gelandet ist“), den weichen Groove des Südens und die spezielle Vorliebe für Zischlaute, die sich der Hesse bereits im Zuge der Kontinentalverschiebung vor 50 Millionen Jahren angeeignet habe: Zwischen tektonisch bedingten Wasserlöchern und Geröllmassen ist auf einer geologischen Schutthalde ein Urlaut der menschlichen Kommunikation entstanden. „Wie ein Fahrradschlauch, der die Luft verliert.“

Daraus entstand, so Renneisen, eine sprachliche Eigenart, die in maximaler Kürze selbst komplexe Sachverhalte auf den Punkt bringt. „Eieieieiei“ etwa gelte in Hessen als vollwertiger Satz mit Subjekt, Objekt und Prädikat sowie einem nicht überhörbaren emotionalen Unterton.

Auf der Festspielbühne versammelt der Multi-Instrumentalist einige der schönsten hessischen Idiome, Gedichte und Sentenzen um das warme Lagerfeuer seiner charismatischen Stimme: Friedrich Stoltzes „Wermsche uff’m Termsche mit’m Schermsche unnerm Ärmsche“ wird musikalisch einmal komplett durchdekliniert. Dazu gibt es Volkes Stimme in ungefilterter Form: „Eh isch misch uffresch, is mir’s lieber egal!“ zeigt in seiner inneren Genialität regelrecht philosophische Züge, während die Auskunft nach dem Abfahrtsgleis auf dem Darmstädter Bahnhof regelrecht groovt: „ E naus, e niwwer, e nunner, un e noi!“ Wenn der Hesse auf Reisen einem Hamburger, der ihn nach seinen Abendplänen fragt, ein lakonisches „isch mach ins Bett“ um die Ohren haut, dann ist damit keineswegs ein anderes Bedürfnis außer jenem des Ausruhens gemeint. „Der Norddeutsche denkt dann allerdings: Wohne ich hier im Hotel Incontinental?“

Köstlich ist auch Renneisens kleine Hommage an den hessischen AFN-Radiosprecher Werner Lamp, der „Cloudy Wesser in se Morning and matsch Sannschein in se Day“ ankündigte. Gefolgt von einer flotten Collage aus Rock-Klassikern der 1950er Jahre, die er an Piano, Kontrabass, Trompete und etlichen weiteren Instrumenten anreißt.

Aus der entbehrlichen Nachkriegszeit schlendert der Künstler und aktuelle Darmstädter Turmschreiber dann direkt in die Gegenwart, mahnt zu einer selbstkritisch reflektierenden Schnabelpflege („Die deutsche Sprache verarmt!“) und befreit den Dialekt als solchen von seinem etwas käsigen Image, das bei viele abschätziges Naserümpfen verursacht: „Kinder, die in dieser Weise bilingual aufwachsen, sind geistig beweglicher.“ Schließlich habe auch schon Goethe festgestellt, dass der sprachliche Ausdruck regionaler Identität nichts weniger sei als das „Element, in dem die Seele ihren Atem schöpft“.

Seminar für Fortgeschrittene

Während der erste Teil von „Deutschland, Deine Hessen“ literarische Fundstücke und sorgfältig aufgelesene (oder abgehörte) Miniaturen enthält, steigt Walter Renneisen im zweiten Teil (die CD dazu wurde im HalbNeun Theater in Darmstadt mitgeschnitten) noch tiefer in die wilde Seele des Hessen hinab. Ein Seminar für Fortgeschrittene: Von der „nordatlantischen Konsonantenverschiebung“ über den Fruchtbarkeitstanz der Chatten bis zu konkreten Stammesunterschieden reicht das Spektrum, das der Schauspieler und Sprecher in eine dramaturgisch ausgefeilte Dramaturgie übersetzt hat. Dafür gab es lauten und langen Applaus im Amtshof. Und eine Zugabe für den Nachhauseweg: „What A Wonderful World“.