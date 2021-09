Am Sonntag wurde der neue Pfarrer der katholischen Pfarrei Sankt Georg in Bensheim in sein Amt eingeführt. Die Pfarrei ist nach dem gleichnamigen Heiligen, Sankt Georg, benannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Heilige Sankt Georg lebte der Überlieferung zufolge von 284 bis zum Jahr 305. Genauere historische Angaben lassen sich allerdings nicht zu ihm finden. Das ist auch der Grund, weshalb ihn die römisch-katholische Kirche im Jahr 1969 für sechs Jahre aus dem römischen Generalkalender strich. Das ist ein Kalender, der alle katholischen Feiertage sowie die zahlreichen Gedenktage für Heilige beinhaltet.

Fred Fuchs © MM

Im 12. Jahrhundert, zur Zeit der Kreuzzüge, erzählte man sich über Georg, dass er einen Drachen getötet habe. Angeblich rettete er eine Königstochter vor einem großen, gefährlichen Drachen. Mit einer Lanze kämpfte er gegen die Bestie, bis sie sich von der Prinzessin zahm in die Stadt führen ließ. Dort kann Georg alle Menschen, darunter auch den König, dazu überreden sich taufen zu lassen. Georg wurde zum Schutzpatron der Kreuzritter.

Heute werden noch viele Reliquien von ihm verehrt. Eine Reliquie ist ein Gegenstand oder aber auch ein irdischer Überrest der Körper oder Körperreste von Heiligen. Das Wort leitet sich vom lateinischen Wort „reliquiae“ ab, was so viel bedeutet wie „Zurückgelassenes“ oder „Überbleibsel“. Reliquien, die im Zusammenhang mit dem Heiligen Georg verehrt werden, sind sein Grab, welches angeblich in Toulouse, in Südfrankreich, liegen soll. Aber auch Fahnen, die ihm gehört haben sollen, werden verehrt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als Schutzpatron der Ritter und Kriegsleute wird er häufig in Rüstung und mit einer Lanze oder einem Speer dargestellt. Dreizehn Ritterorden sind nach ihm benannt, ebenso Kloster und Kirchen. Darunter auch die Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim.