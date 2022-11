Es dürften sehr emotionale Momente für den Odenwälder Shanty Chor (OSC) am 3. und 4. Dezember in der Alten Turnhalle Großsachsen, dem „Heimathafen“ des Ensembles. Denn Chorleiter und Gründer Matz Scheid gibt an diesen Abenden seine letzten Konzerte. Es habe aber „nichts mit dem Rentenalter zu tun und damit, dass ich bald 66 Jahre alt werde“, betont Scheid.

Im Dezember 2021 hatte Manfred

...