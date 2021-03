Hessenwetter. Der Frühling kommt zu Beginn der Woche nach Hessen. Der Montag startet bereits mit viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Lediglich im Norden des Bundeslandes können noch Schleierwolken auftreten. Es bleibt trocken mit frühlingshaften 19 Grad in Nordhessen und örtlich 22 Grad am Rhein, in Hochlagen um die 17 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel meist wolkenlos. Im Laufe der Nacht kann sich örtlich Nebel bilden. Die Tiefsttemperaturen pendeln zwischen fünf und ein Grad, in den Mittelgebirgstälern kann leichter Frost auftreten. Die örtlichen Nebelfelder lösen sich am Dienstagmorgen rasch auf und es wird sonnig. Dazu kommen ungewöhnlich warme Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad.