Der Fastenmonat der Muslime

Liebe Kinder, im islamischen Kalender ist der neunte Monat der Ramadan. Im Islam gilt er als Fastenmonat. Dieses Jahr geht der Ramadan vom 12. April bis zum 12. Mai.

AdUnit urban-intext1

Während des Ramadan essen und trinken gläubige Muslime in der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts. Daher stehen sie morgens sehr früh auf, um vor Sonnenaufgang reichlich zu frühstücken. Nach dem Sonnenuntergang gibt es dann ein üppiges Abendessen.

Fred Fuchs © MM

Im islamischen Glauben ist Ramadan der Monat, in dem der Koran, die heilige Schrift des Islam, von Allah herabgesandt wurde. Daher beten Muslime während des Ramadan sehr viel, um ihrem Gott nah zu sein. Dass sie dabei tagsüber nichts essen oder trinken, soll jedes Jahr aufs Neue bewusst machen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, mit genügend Essen und Trinken versorgt zu sein.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: Schwangere, kranke und alte Menschen sowie Menschen, die schwere Arbeit verrichten, müssen nicht fasten. Sie können während des Ramadan andere gute Taten vollbringen.

AdUnit urban-intext2

Am Mittwoch endet der Ramadan. In der islamischen Religion feiert man das mit einem großen Fest, das in der Türkei „Seker Bayram“, zu deutsch „Zuckerfest“, genannt wird. Das Fest des Fastenbrechens dauert drei Tage. Es gibt große Festmahlzeiten mit vielen verschiedenen leckeren Gerichten. Die Kinder bekommen außerdem viele Süßigkeiten geschenkt.

Mehr als 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt sind Muslime. Besonders verbreitet ist die Weltreligion in Asien. fw

AdUnit urban-intext3