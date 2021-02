Bergstraße. Die Zahl der Bergsträßer, die wegen einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden, ist in den vergangenen Wochen stetig zurückgegangen. Wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz in der Video-Pressekonferenz am Donnerstag erläuterte, befanden sich kurz vor Weihnachten noch etwa 90 Bergsträßer in stationärer Behandlung. „Vor zwei Wochen waren es 60, jetzt sind es 34“, sagte die Kreisbeigeordnete. Darunter sei nur noch eine Person in der Altersgruppe von 0 bis 50 Jahren.

Insgesamt würden derzeit 36 Personen – auch aus anderen Landkreisen – in Bergsträßer Hospitälern behandelt. Es befänden sich damit erstmals seit längerer Zeit weniger Corona-Patienten mit Bergsträßer Wohnsitz in Krankenhäusern als Infizierte in Bergsträßer Kliniken.

Auch in anderen Bereichen gebe es positive Trends. So sei derzeit nur noch eine Pflegeeinrichtung von Infektionen betroffen, der Anteil von Personen aus Pflegeheimen am Infektionsgeschehen liege damit bei unter einem Prozent. Zwar seien zehn Schulen betroffen. Dort seien aber aktuell nur jeweils ein bis zwei Infektionen bekannt, keine größeren Cluster. Die Bundeswehr habe im Kreis Bergstraße mittlerweile über 10 000 Reihentests an verschiedenen Einrichtungen angeboten. Die aktuelle Positivrate aus solchen Tests liege bei fünf Prozent. Im Januar habe sie bei zehn Prozent gelegen.

Wie Kreisbeigeordneter Karsten Krug mitteilte, gebe es derzeit einen Fall aus einer Flüchtlingsunterkunft – nachdem mehrere Tage lang gar keine Infektionen aus diesem Bereich bekanntgeworden waren.

Nachdenken über Lockerungen

Viele dieser Zahlen könnten bei der Frage nach Lockerungen eine Rolle spielen. Landrat Christian Engelhardt erinnerte daran, dass der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt hat, den er am 3. März bei der Ministerpräsidenten-Konferenz zur Pandemie einbringen will. Schon im März sollen sich etwa Menschen aus zwei Haushalten treffen dürfen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht zählen, auch Lockerungen für den Einzelhandel soll es geben.

Weitere Entlastungen sind ab Ostern geplant. Bei diesem Plan werden nicht nur der Sieben-Tage Wert an Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner – die Inzidenz – zugrundegelegt, sondern auch die Situation in den Kliniken ebenso wie der Impfstatus und die vor Ort herrschenden Möglichkeiten zur Kontaktverfolgung.

11 213 Dosen verimpft

Vor diesem Hintergrund hält Landrat Christian Engelhardt auch bei einer Inzidenz über 50 mögliche Lockerungen für vertretbar. „Auch bei wesentlich höheren Inzidenzwerten hat die Kontaktnachverfolgung bei uns funktioniert“, hob er hervor. Die Kreisverwaltung spreche sich schon länger dafür aus, auch andere Bezugsgrößen als die Sieben-Tage-Werte zu berücksichtigen. „Wir sehen uns bestätigt“, sagte Engelhardt.

Derweil gingen die Testungen voran. Zum Zeitpunkt der Videokonferenz waren im Kreis Bergstraße 11 213 Dosen verimpft. In dieser Zählung tauchen nicht die Personen auf, die vor der Öffnung des Bergsträßer Impfzentrums ihre Spritzen in Darmstadt bekommen haben. „Wie viele Bergsträßer darunter waren, wurde nicht ausgewertet“, erläuterte Engelhardt.

Schade sei, dass die Bereitschaft von Mitarbeitern mobiler Pflegedienste, sich mit dem Astrazeneca-Impfstoff zu schützen, geringer ist als erwartet. Mögliche Termine würden nicht in Anspruch genommen, teilte Engelhardt mit. Dieser Impfstoff werde nun an Impftagen genutzt, die dieses und nächstes Wochenende für Ärzte angeboten werden. Es stünden noch weitere Lieferungen von Astrazeneca an. Der Vorrang bei den Terminreservierungen gehe aber demnächst auf die Angehörigen der zweiten Prioritätsstufe über.

Ende März gebe es dann auch einen großen Impftermin für Lehrer an Grund- und Förderschulen sowie für Beschäftigte in der Kindertagespflege und der Schulkindbetreuung.

Am Montag sollten zudem die lokalen Impfungen in acht Kommunen beginnen, die mehr als 20 Kilometer von Bensheim entfernt sind. Seien diese abgearbeitet, werde Resümee gezogen und entschieden, ob diese Impfungen fortgesetzt werden. Er hoffe, dass zeitnah mit den Impfungen für immobile Personen in deren eigenen vier Wänden begonnen werden kann.