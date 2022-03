Der Corona-Impfstoff von Novavax ist im Kreis Bergstraße ein Ladenhüter

Bergstraße. Die rückläufigen Infektionszahlen im Kreis Bergstraße scheinen gestoppt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern einen Wert von 1353,8 – der damit um mehr als 100 über der Vortageszahl lag.

So hat der Landkreis weiterhin das höchste Niveau in ganz Hessen zu verzeichnen, der Odenwaldkreis liegt mit 1288,8 inzwischen an zweiter Stelle. Eine ähnliche hohe Inzidenz hat noch der Landkreis Fulda mit 1277,9. Weitere sechs Landkreise in Hessen sowie Wiesbaden haben vierstellige Inzidenzen, die anderen 15 Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen – darunter Darmstadt (767,1), Frankfurt (848,2) und Offenbach (789,2) – liegen dagegen unter der Marke von 1000.

Nicht nur der Kreis Bergstraße und der Odenwaldkreis haben hohe Inzidenzwerte – überhaupt weist die Metropolregion Rhein–Neckar hohe Zahlen auf. So liegen die nordbadischen Nachbarn derzeit noch ein ganzes Stück über dem Bergsträßer Wert – der Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise bei 1848,8, Heidelberg bei 1629,7, Mannheim bei 1943,7. Nur Ludwigshafen liegt deutlich niedriger: 724,4.

Das Bergsträßer Landratsamt musste gestern von drei weiteren Todesfällen berichten. Dabei handelt es sich um Personen im Alter von 66, 75 und 77 Jahren. Insgesamt gibt es damit im Kreis 424 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Mildere Krankheitsverläufe

Unterdessen droht sich der neue Impfstoff von Novavax zum Ladenhüter zu entwickeln. Gerade einmal 1000 Menschen haben sich laut RKI hessenweit in der vergangenen Woche damit impfen lassen – obwohl die Beschränkungen auf Menschen in Pflegeberufen schon sehr früh aufgehoben wurden und der Impfstoff allgemein freigegeben ist. Mehr als 98 Prozent des vorrätigen Impfstoffs blieben damit ungenutzt.

Als Gründe dafür nennt das Sozialministerium, dass Ungeimpfte aufgrund der milderen Krankheitsverläufe durch die Omikron-Variante sowie der sinkenden Hospitalisierungszahlen keine Notwendigkeit mehr für eine Impfung sehen. Auch insgesamt geht die Nachfrage nach einer Impfung weiter zurück.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind mittlerweile rund 74,2 Prozent aller Bürger in Hessen vollständig geimpft worden – 0,2 Prozentpunkte mehr als vergangene Woche. Die Quote der Personen in Hessen, die zumindest eine erste Impfung bekommen haben, steigt nur langsam und liegt nun bei 76,6 Prozent (Vorwoche: 76,2). Bei den Auffrischungsimpfungen beläuft sich die Quote auf 55,2 Prozent (Vorwoche: 54,6).

Bremen und das Saarland haben mit 88,7 beziehungsweise 82,6 Prozent die höchsten Quoten bei den vollständig Geimpften. Die niedrigsten Werte haben Sachsen (64,2) und Brandenburg (68,7). Bei den Auffrischungsimpfungen liegt Schleswig-Holstein (68,5) vorne.

„Lockerung vier Wochen zu früh“

Ebenso wie bundesweit scheint auch in Hessen der zuletzt festgestellte Abwärtstrend inzwischen vorbei zu sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Bundesland erhöhte sich am Mittwoch auf 978,9 nach 933,9 am Dienstag und 919,8 am Montag.

Für den Frankfurter Virologen Martin Stürmer sind die aktuellen Lockerungen vier Wochen zu früh gekommen. „Vier Wochen später, mit einem milderen Klima und mit einer größeren Gewissheit, wo die BA.2-Variante steht, wären die Lockerungen sinnvoller gewesen“, erklärte er im Interview mit hessenschau.de. Er kritisierte, dass die Aufhebung der Maßnahmen auf bestimmte Kalendertage festgelegt wurden, anstatt das Infektionsgeschehen zu berücksichtigen.

Für den momentanen Anstieg macht er auch die noch ansteckendere Untervariante der Omikron-Mutation mit verantwortlich. Angesichts der steigenden Zahlen empfiehlt er, in den Schulen und außerhalb die Masken noch für einen gewissen Zeitraum weiter zu tragen: „Ich weiß, dass sie vielen auf den Nerv gehen – das schließt mich mit ein –, aber damit kann man sich sehr gut schützen.“

Dennoch erwartet der Virologe, dass die Infektionszahlen über kurz oder lang – vor allem dann im Sommer – deutlich sinken werden. Herbst und Winter bereiten ihm aber Sorgen, deshalb sollten frühzeitig Vorbereitungen getroffen werden.