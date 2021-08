Der Bergsträßer Abschied von der Inzidenz als Maß aller Dinge

Bergstraße. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße ist am Wochenende wieder über die erste kritische Marke von 35 gestiegen. Doch während viele mit neuerlichen Beschränkungen rechneten, kam es anders.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kreisspitze hat sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt dazu entschieden, von einer Möglichkeit Gebrauch zu machen, die das Land Hessen in seiner Aktualisierung des sogenannten Eskalationskonzeptes vom 19. Juli vorgesehen hat.

Danach kann ein Landkreis (oder eine kreisfreie Stadt) unter bestimmten Bedingungen davon absehen, Beschränkungen zu verfügen. So ist es im Kreis Bergstraße geschehen. Wie lange die Kreisspitze diese Entscheidung aufrecht erhält, hängt vom weiteren Infektionsgeschehen ab. Man werde die Lage täglich neu bewerten, hatte Landrat Christian Engelhardt angekündigt.

Am Sonntag also meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Kreis Bergstraße eine Inzidenz von 38,5. Damit wurde die 35er-Schwelle erstmals seit dem 5. Juni wieder unterschritten, als der Wert bei 33,3 lag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch auch wenn die Inzidenz nun nicht mehr das Corona-Maß aller Dinge bedeutet, so lohnt sich dennoch ein genauerer Blick auf die Entwicklung dieses Wertes im Laufe der vergangenen anderthalb Jahre - gibt er doch durchaus Aufschluss über das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet, das nach dem ersten Infektionsfall Anfang März vergangenen Jahres einen ersten Höhepunkt noch im gleichen Monat erlebte: Am 30. März erreichte die Inzidenz einen ersten Höchstwert von 42,5. Im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte, war das nicht viel - aber im Vergleich zu den aktuellen Daten nicht weit davon entfernt.

Das späte Frühjahr 2020 und weite Teile des Sommers verliefen im Blick auf die Infektionszahlen sehr ruhig. Seit dem 19. April lag die Inzidenz unter 10, und erst am 16. August erreichte sie diese Schwelle wieder. Am 16. August 2020 wohlgemerkt. Also gestern auf den Tag genau vor einem Jahr.

Was folgte, war eine instabile Seitwärtsbewegung mit Schwankungen zwischen 20 (am 26. August) und 4,8 (9. September) - bis Mitte Oktober die Infektionsfälle schlagartig in die Höhe schossen. Zum Monatsende notierte das RKI eine Inzidenz von 170,5.

Der Winter mit seiner dritten Welle schlug auch im Kreis Bergstraße zu. Am 25. November war mit einer Inzidenz von 82,1 nur ein Zwischentief erreicht, bis kurz vor Weihnachten der absolute Höchstwert der Pandemie im Kreis Bergstraße erreicht wurde: Am 20. Dezember lag der Wert bei 216,8. Die Zahlen aus der Zeit zwischen den Jahren sind bekanntermaßen feiertagsbedingt wenig belastbar, doch das Infektionsgeschehen beruhigte sich im Laufe des Monats Januar nur langsam. Immerhin: Am 1. Februar lag die Inzidenz „nur noch“ bei 103,2.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Darauf folgte tatsächlich eine ruhigere Phase bis Mitte März (99,9 am 17. März), als die Infektionszahlen wieder deutlich in die Höhe gingen - bis zum Frühjahrs-Höchstwert am 28. April mit einer Inzidenz von 181,2. Von dieser neuerlichen Spitze ging es dann aber steil bergab: Am 9. Mai wurde die 100er-Marke unterschritten (96,5), am 16. Mai fiel die 75er-Marke (74), am 26. Mai fiel die Inzidenz auf 36,3, stieg bis zum 2. Juni nochmals auf 52,2, um danach bis auf einen Tiefstwert von 1,1 am 24. Juni zu fallen.

Seit diesem Tag aber zeigen die Inzidenz-Werte eine langsame, aber stetige Aufwärtsbewegung, die nun zum Überschreiten der 35er-Marke führte. (seg)