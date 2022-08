Spätestens in der vierten Klasse lernen Bensheimer Schüler im Unterricht die verschiedenen Adelshöfe der Innenstadt kennen. Einer dieser Adelshöfe ist der Dalberger Hof, der wahrscheinlich im Jahre 1586/87 zusammen mit dem in das Gebäude integrierten Stadtmauerturm erbaut wurde. Die dem Gebäude seinen Namen gebende Familie Dalberg war seit dem 15. Jahrhundert in Bensheim begütert.

Weniger bekannt ist, dass am 12. April 1852 der erste evangelische Gottesdienst in Bensheim im Dalberger Hof stattfand und im Jahre 1858 eine evangelische Schule eingerichtet wurde. Es hatte zwar nach der Reformation 80 Jahre lang evangelisches Leben in Bensheim gegeben, dann erfolgte jedoch die Rekatholisierung. Erst im Jahre 1863 konnte die Michaelskirche als erste evangelische Kirche im Stadtgebiet eingeweiht werden.

2 Bilder © Thomas Neu

Auffallend auf dem historischen Bild ist die große Toreinfahrt. Im Jahre 1867 hatte man für den Bau des Tores die Stadtmauer niedergelegt. Das gleiche Schicksal hatte hundert Jahre später die Toreinfahrt, die man für den Bau des Bürgerhauses abriss.

Das historische Foto aus dem Jahre 1961 verdanken wir dem Bensheimer Fotograf Wilhelm Schermer. Die gehissten Fahnen vor dem Tor lassen darauf schließen, dass es kurz vor oder während des Winzerfestes aufgenommen wurde.

Der Pressefotograf Wilhelm Schermer war in den 1950er und 1960er Jahren in Bensheim sehr aktiv. Nach seinem Tod 1971 sicherte Dieter Blüm Schermers Sammlung für das städtische Archiv, das nun das historische Motiv aus dem mittlerweile digitalisierten Nachlass geholt und für unsere BA-Fotoserie zur Verfügung gestellt hat. tn/BILD: Thomas Neu