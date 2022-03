Der BA sucht die schönsten Bulli-Geschichten und -Bilder

Bergstraße. Bulli ist die Abkürzung für „Bus und Lieferwagen", genauso bekannt ist er als VW-Bus. Aber er ist viel mehr als ein Fahrzeug.

Er ist ein treuer Wegbegleiter, ein verlässlicher Partner bei kleinen und großen Abenteuerreisen und auch ein fahrendes Zuhause. Begonnen hat die Geschichte des Kult-Autos vor 75 Jahren, im Jahr 1947. Im März 1950 lief dann die Serienproduktion bei VW an.

Der Bergsträßer Anzeiger startet mit dem beginnenden Frühling und der damit verbundenen Lust, einfach einzusteigen und loszufahren, eine Zeitreise und sucht Leserfotos, die die schönsten Erinnerungen an den VW-Bulli zeigen - am Meer, an Seen und Bergen oder vor der eigenen Haustür in der Heimat. Wir freuen uns über Einblicke in die Fotoalben und vielleicht auch in die eine oder andere Garage. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Fotos und Ihre passenden Geschichten, die bei uns bis Freitag, den 4. April, - am besten per E-Mail - eingehen.

Wie kann man mitmachen? Wir bitten pandemiebedingt darum, die Fotos in ausreichender Auflösung vorwiegend eingescannt per E-Mail an die Adresse bulli@bergstraesser-anzeiger.de zu senden. Wir hoffen auf die Unterstützung von Nachbarn, Freunden, Familienmitgliedern und Co., wenn es darum geht, vor allem ältere Erinnerungsfotos einzuscannen und uns per E-Mail zukommen zu lassen.

Zudem bitten wir darum, die Anschrift und Telefonnummer zwecks Rückfragen nicht zu vergessen. Mit dem Einsenden der Fotos erklären Sie sich dazu bereit, dass wir Ihre Fotos unentgeltlich benutzen dürfen. Nun wünschen wir viel Spaß beim Stöbern. (red/BILD: Peter Steffen/dpa)