Der Autobahnanschluss in Heppenheim öffnet Schritt für Schritt

Bergstraße. Die Sperrung der Autobahn-Anschlussstelle Heppenheim musste zwar um einige Tage verlängert werden, doch nun kann der Verkehr Schritt für Schritt wieder fließen: Von heute (Freitag) Abend, 19 Uhr, bis Montag (21.), 5 Uhr, wird die Anschlussstelle teilweise wieder geöffnet. In Fahrtrichtung Lorsch kann man von der B 460 in beide Fahrtrichtungen auf die A 5 auffahren. Und von der A 5 kommend kann man aus beiden Fahrtrichtungen in Richtung Lorsch abfahren. Auf der B 460 ist die Fahrtrichtung Heppenheim bis einschließlich Montagfrüh (5 Uhr) gesperrt. Es werden Umleitungen über die Anschlussstellen Bensheim, Hemsbach und die A 67 ausgewiesen. Ab dann ist die Anschlussstelle wieder komplett geöffnet.

Da noch kleinere Montage-Arbeiten bis Mittwoch (23.), 19 Uhr, am südlichen Fahrbahnrand zu erledigen sind, läuft der Verkehr lediglich auf der B 460 in Richtung Heppenheim einstreifig – in Richtung Lorsch jedoch schon zweistreifig. Anschließend wird der Verkehr auf der B 460 zweistreifig in beiden Fahrtrichtungen freigegeben.