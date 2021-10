Der Auto-Zündler muss in die Psychiatrie

Bergstraße. Das Urteil im Prozess um Brandstiftungen an Autos in Bensheim ist gesprochen: Das Landgericht hat den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt - mit Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Zwischen dem 19. Februar und dem 24. März hatten brennende Fahrzeuge in Bensheim für einiges Aufsehen gesorgt. Sieben Pkw und ein Transporter im Hofweg, in der Nibelungenstraße, der Fehlheimer Straße und der Schönberger Straße wurden beschädigt. Der Täter soll auch versucht haben, einen Roller anzuzünden, davon aber abgelassen haben, weil er von einem Zeugen gestört wurde.

Aus schwierigem Umfeld

Zunächst galten Mitglieder einer Gruppe Jugendlicher als verdächtig, die an einem der Abende randaliert haben sollen. Im Laufe der Ermittlungen hatte sich die Polizei aber auf den Einzeltäter konzentriert. Der ging den Beamten am 13. April ins Netz, nachdem er in Mühltal mit einem Nothammer die Scheiben von weiteren Fahrzeugen eingeschlagen hatte.

Der Großteil der Beweisaufnahme war bereits am ersten Prozesstag am Dienstag abgeschlossen. Am gestrigen zweiten Prozesstag standen Plädoyers und Urteilsverkündung an. Die Fälle in Mühltal räumte der Täter ein. Zunächst sei es darum gegangen, in den Fahrzeugen eine Stromquelle für sein Mobiltelefon zu finden, hatte er ausgesagt.

Der Mann kommt aus einem schwierigen Umfeld, blickt auf eine lange Drogenkarriere zurück und gilt als psychisch auffällig. Zu jener Zeit sei er obdachlos gewesen und habe zuvor an einem Spielplatz genächtigt, bis er einen Platzverweis erhalten habe. Die Suche nach der Stromquelle hat sich nach Überzeugung des Gerichts in eine Raserei gesteigert, in der er der Wut auf seine Lebenssituation aber freien Lauf ließ.

Auch die Brandstiftungen in Bensheim hatte der 28-jährige zugegeben - allerdings nur im Zuge der Ermittlungen. Im Prozess gab er jedoch vor, sich nicht an die Zündelei zu erinnern. Diese Taten seien ihm auch nicht abschließend nachgewiesen worden, sagte Rechtsanwalt Frank Krasser. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Täter ein Sturmfeuerzeug an die Rückleuchten der Autos gehalten, bis diese brannten. Bei den ursprünglichen Vernehmungen habe der Angeklagte Aussagen gemacht, die auf Täterwissen schließen lassen, sagte Richter Daniel Kästing.

Oberstaatsanwalt Jens Neubauer hielt auch die Angabe des Angeklagten für unglaubwürdig, er habe unter einem Drogenentzug gestanden, als er die Bensheimer Taten vor den Ermittlern einräumte. Nach der Festnahme habe es auch keine weitere Häufung solcher Fälle gegeben. Handyvideos der Jugendlichen, die die Polizei zunächst in Verdacht hatte, hätten keine Hinweise auf die Brandstiftungen geliefert. Zudem hätten sich die Jugendlichen in Chats davon distanziert. Letztlich sei der Angeklagte aber wegen seiner psychischen Probleme vermindert schuldfähig.

Eine „arme Haut“

Der Oberstaatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten mit Unterbringung in der psychiatrischen Klinik, in der der 28-Jährige schon behandelt wird. Die Verteidigung sprach sich ebenfalls für die Fortsetzung der Unterbringung aus. „Es muss ihn jetzt jemand an der Hand nehmen. Das ist vorher nicht geschehen“, sagte Rechtsanwalt Krasser. Er schlug aber unter anderem wegen der aus seiner Sicht nicht bewiesenen Täterschaft bei den Brandstiftungen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten vor.

„Sie sind schon eine arme Haut“, sagte Richter Kästing, nachdem er das Urteil verkündet hatte, in Richtung des Angeklagten. Mit drei Jahren hatte diesen das Jugendamt seiner Mutter entzogen. Er kam in eine Pflegefamilie, dort wurde er misshandelt. All das wirke schuldmindernd, sagte der Richter. Zwar war der Angeklagte vorbestraft.

Angesichts dieser Vita wäre es nach Ansicht des Richters aber nicht überraschend gewesen, wenn schwerwiegendere Eintragungen auf seinem Kerbholz gestanden hätten, als es tatsächlich der Fall ist. Zudem habe er nicht vollständig „den Kopf in den Sand gesteckt“, sondern zumindest einen Hauptschulabschluss erlangt.

Die Taten seien trotzdem schwerwiegend. „Es hätte auch Schlimmeres passieren können, wenn die Flammen auf Häuser übergegriffen oder jemand versucht hätte, sein brennendes Auto zu retten“, gab er zu bedenken. Außerdem sei da noch der Sachschaden von etwa 38 000 Euro.

Da der Mann sein Verhalten nur schwer regulieren könne, sei nicht auszuschließen, dass er nach jetzigem Stand weiterhin gefährlich für seine Umgebung werden könnte. Die Therapie sei eine Chance, gefestigt wieder freigelassen zu werden. Der Angeklagte akzeptierte das Urteil. „Ich brauche Hilfe“, sagte er. (kbw)