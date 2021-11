Der Anteil der Geimpften in Hessen

Hessen. In Hessen sind laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bisher 71,2 Prozent aller Einwohner einmal geimpft. Als vollständig geimpft zählen 67,6 Prozent. Als vollständig geimpft gelten alle Personen, die Zweitimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna oder Astrazeneca oder eine Impfung mit Johnson und Johnson erhalten haben. Eine sogenannte Booster-Impfung haben 10,1 Prozent erhalten. Bei den altersbedingt stärker gefährdeten Hessen über 60 Jahre ist diese Quote mit 22 Prozent mehr als doppelt so hoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1