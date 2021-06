Der ADFC codiert Fahrräder

Bergstraße. Der Fahrrad-Boom geht ungebremst in die Saison hinein. Viele kaufen sich ein neues Fahrrad – oft auch als E-Bike – und warten bereits auf Codier-Termine des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) Bergstraße, die nun aufgrund der sinkenden Inzidenz wieder durchgeführt werden dürfen.

AdUnit urban-intext1

Nach einem Corona-Sicherheitskonzept werden die Räder codiert, ohne dass es einen engeren Kontakt zwischen dem Besitzer und dem Codierer gibt. Das Tragen einer Maske ist Pflicht. Alle zur Codierung benötigten Formulare sollten, wenn möglich, bereits ausgefüllt mitgebracht werden.

Formulare vorab ausfüllen

Benötigt werden ein Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung. persönlicher Codiercode kann vorab online ausgesucht werden unter: http://www.fa-technik.adfc.de/code/ein. Den Codierauftrag findet man ebenfalls online unter: https://www.adfc-hessen.de/service/codierung/Codierauftrag.pdf (Der Auftrag ist vorab auszufüllen und mitzubringen; das Duplikat bleibt beim Antragsteller). Mitglieder des ADFC bezahlen für den Service zehn Euro, Nichtmitglieder vierzehn. Hat das Fahrrad einen Akku, kommen drei Euro dazu.

Von Zwingenberg bis Heppenheim

Die Codier-Termine müssen vorab unter https://www.adfc-bergstrasse.de/codierung_06_2021 gebucht werden: Morgen (Samstag, 19.) von 10 bis 14 Uhr in Bensheim sowie am 24. Juni, 8. und 22. Juli, 19. August und 2. September jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr in Heppenheim und am 17. Juli von 10 bis 14 Uhr in Zwingenberg. Außerdem bietet der ADFC Termine nach Vereinbarung in Hemsbach an.

AdUnit urban-intext2

Der Nutzen der Codierung

Beim Codieren erhält das Rad eine Nummer, die verschlüsselt den Eigentümer und dessen dauerhafte Adresse angibt, so dass die Polizei – falls sie es nach einem Diebstahl wiederfindet – den rechtmäßigen Besitzer sehr schnell ermitteln kann.

Vor allem aber soll die Codierung als Abschreckung dienen, da sich ein codiertes Fahrrad schlecht verkaufen lässt. Flohmärkte und Ebay-Verkauf sind für Diebe sehr riskant, da die Polizei bei einer Kontrolle sofort erkennen kann, ob der Nutzer des Rades auch dessen Eigentümer ist. red

AdUnit urban-intext3