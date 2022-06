Der 68. Weinmarkt startet am kommenden Freitag. Und das im gewohnten Format als großes Weinfest in der Heppenheimer Altstadt. Es gibt weder Eintritt noch sonstige Einschränkungen, so Bürgermeister Rainer Burelbach bei der Vorstellung des Programms. Als stellvertretender Vorsitzender des ausrichtenden Weinmarktvereins freue er sich auf die Wiederaufnahme der Traditionsveranstaltung nach zwei

...