Den Bergsträßer Wald retten: Eher Marathonlauf als Sprint

Bergstraße. Mit Spannung blicken die Mitarbeiter des Forstamts auf die kommenden Wochen und Monate. „Zum einen beginnt im März die Anpflanzung neuer Waldbäume, auf der anderen Seite ist die Trockenheit im Frühjahr und damit auch die Waldbrandgefahr besonders hoch“, sagt der Leiter des Lampertheimer Forstamtes, Ralf Schepp. Außerdem habe 2022 mit dem neuen Flugjahr der Maikäfer noch eine weitere Besonderheit zu bieten.

Forstamtsleiter Ralf Schepp mit einer jungen Kiefer auf einem geschützten Areal im Waldgebiet zwischen Lampertheim und Viernheim. © Berno Nix/sm

Damit treffen Neuanfang und drohender Niedergang in den kommenden Wochen zeitlich aufeinander. Während Bäume gepflanzt werden, um den geschädigten Wald im Ried langfristig zu retten, stehen sowohl gefräßige Engerlinge als auch die drohende Brandgefahr symbolisch für den Niedergang des Waldgebiets. Es gibt aber auch gute Gründe dafür, dass 2022 ein Jahr werden könnte, das den Wald voranbringt, sagt Schepp.

Das Klima zwingt zum Handeln

Wer mit dem 65 Jahre alten Forstamtsleiter in seinem Revier unterwegs ist, kann viel über die Zukunft des Waldes lernen. Das Gebiet im Ried sei ein Paradebeispiel dafür, wie stark das sich ändernde Klima den Menschen zum Handeln zwinge. Das beginne schon damit, dass ein Spaziergang schnell zur Gefahr werden könne. Viele der alten heimischen Bäume hätten in den vergangenen Jahren durch Käfer- und Pilzbefall einen so großen Schaden erlitten, dass jeder Windstoß Gefahr mit sich bringe: „Trockene Äste oder ganze Bäume könnten herabstürzen. Daher ist beim Waldbesuch besondere Vorsicht geboten“, sagt Schepp und blickt auf kahle Baumkronen, die sich im Wind wiegen.

Insgesamt weisen Hessens Wälder seit 2019 einen anhaltend schlechten Gesundheitszustand auf. Besonders betroffen sind ältere Bäume. „Der Anteil starker Schäden bleibt über alle Baumarten hinweg jedoch sehr hoch“, heißt es im Waldzustandsbericht 2021.

Tiefliegender Grundwasserspiegel

Die Dürrejahre von 2018 bis 2020 hat auch dem 10 000 Hektar großen Wald bei Lampertheim zugesetzt. Zwar seien die Niederschläge im nun endenden Winter ausreichend gewesen, wie Behördenleiter Schepp sagt. Aber die in den vergangenen Jahren abgesunkenen Wasserstände im Boden seien längst nicht aufgefüllt. „Das bedeutet, dass Wurzeln vieler Bäume nicht mehr ausreichend Wasser aufnehmen.“

Grundwasser sei heutzutage erst in einer Tiefe zwischen vier und fünf Metern für die Lebensadern der Bäume erreichbar. Noch vor wenigen Jahren lag dieser Wert zwischen drei und 1,50 Metern. Um den Niedergang abzuwenden, pflanzen Forstämter in der Region altbewährte und neue Baumarten an. Dabei geht es auch in Lampertheim vor allem darum herauszufinden, welche Gehölze widerstandskräftig genug sind, um Wassermangel und Hitze künftig zu überdauern. Wer sich im Gebiet „Heide“ umsieht, kann Kiefern und Buchen mit verdorrten Baumkronen beinahe beim Sterben zusehen. Breitgemacht hat sich hier aber die spätblühende Traubenkirsche. Das ist nur scheinbar eine gute Nachricht, wie Schepp betont. So seien die ursprünglich aus Nordamerika stammenden Gehölze nicht geeignet, um einheimische Bäume zu ersetzen. Für geschützte Vögel wie den Specht seien die dünnen Stämme der Traubenkirsche jedenfalls nicht geeignet. Damit neu gepflanzte Bäume vor hungrigen Rehen und Wildschweinen geschützt sind, haben die Forstmitarbeiter Zäune um die Kulturen gezogen.

Dahinter wachsen auf anderthalb Hektar nicht nur junge Hainbuchen, sondern auch Stieleichen und Kiefern. Auf kleiner Fläche pflanzt das Forstamt versuchsweise fremdländische resistente Baumarten. Dazu zählen etwa die Esskastanie, die libanesischen Zeder oder die korsische Schwarzkiefer. Welche Pflanzen am Ende gut für die Zukunft gerüstet sein werden, sei noch offen, räumt der Forstamtsleiter ein. „Das zeigt sich erst in den kommenden hundert Jahren.“ Das klingt eher nach Marathonlauf als nach Sprint.

Schneller sein als die Maikäfer

Nun gelte es erst einmal, möglichst viele der jungen Bäumchen über die Zeit zu bringen. Gerade im Ried ist das kein einfaches Unterfangen. Nur wenige Standorte in Hessen werden so stark von Maikäfern heimgesucht wie die Gebiete im Süden. Die Insekten mit den charakteristischen Flügeln benötigen sandige Böden mit wenig Steinen. Dieses Angebot finden sie rund um Lampertheim, Darmstadt, Groß-Gerau und nahe des Frankfurter Flughafens. Der Maikäfer ist nicht nur Frühjahrsbote, sondern auch Problem für den geschädigten Wald. Gefährlich sind vor allem die Engerlinge, die gut drei Jahre lang im Boden heranwachsen, sich von Wurzeln ernähren, Jahr für Jahr dicker und gefräßiger werden und schließlich die Lebensadern größerer Bäume anfressen. Am Ende – also kurz vor ihrer Verpuppung – sind sie drei bis vier Zentimeter lang. Da hilft auch kein Zaun.

Das für Bäume gefährliche Stadium ist 2024 erreicht. „Das bedeutet, dass wir zwei Jahre Zeit haben, um möglichst viele Bäume anzupflanzen, die bis dahin ausreichend Widerstandskraft haben, um die Attacken der gefräßigen Tiere halbwegs unbeschadet zu überstehen“, sagt Schepp. Nun müsse man die verbleibende Zeit bis zum großen Fressen der Käfer nutzen. Die Uhr tickt. /sm