Demonstration zur Lage der Flüchtlinge

Bergstraße. Das antifaschistische Kollektiv Bergstraße ruft zu einem Protestzug in Bensheim am Samstag (26.) unter dem Motto „Solidarität statt Vergessen!“ auf. Noch ist die abebbende Pandemie in aller Munde. In Vergessenheit geraten zu sein scheine dabei die „katastrophale, unmenschliche Situation“ von Flüchtlingen „in den Lagern und auf den Fluchtrouten“.

Die Demonstration beginnt um 17 Uhr am Platz vor der Sparkasse in der Bahnhofsstraße und wird am Marktplatz, dem Kundgebungsort, enden. Dort soll es mehrere Redebeiträge und Musik geben.

Siebdruckworkshop

Außerdem gebe es Essen für alle und die Möglichkeit, an einem Siebdruckworkshop teilzunehmen, heißt es in der Ankündigung. Wer an dem Workshop teilnehmen will, muss lediglich Stoff zum Bedrucken (alte Kleidungsstücke oder Stoff für Aufnäher) mitbringen, alle anderen Utensilien seien vor Ort.

Während der gesamten Demonstration und Kundgebung besteht die Pflicht, einen medizinischen Mund-Nasen Schutz zu tragen und 1,50 Meter zu anderen Teilnehmenden zu halten (ein Haushalt darf zusammen laufen beziehungsweise stehen). red

