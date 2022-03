Demo in der Bensheimer Innenstadt gegen eine Impfpflicht

Bensheim/Bergstraße. „Gegen Impfzwang und für Frieden und Freiheit“ wurde am Donnerstagnachmittag in der Bensheimer Innenstadt demonstriert. Mit Trommeln, Trillerpfeifen und Megafonen machten die Teilnehmer lautstark auf sich aufmerksam. Start der angemeldeten Demonstration war am Marktplatz, wo nach einem Rundgang durch die Innenstadt auch die Abschlusskundgebung stattfand. Nach Angaben der Polizei wurden rund 80 Demonstranten gezählt, die Veranstalter – die Initiativen „Bergstraße steht auf“ und „Lebensfreu(n)de Weinheim“ – sprachen von 120 Teilnehmern. Botschaften wie „Freie Impfentscheidung“, „Masken machen krank“ oder „Keine Tests an Schulen“ waren auf Plakaten zu lesen. Ein ausführlicher Bericht über die Kundgebung folgt in der Samstagsausgabe. red/Bild: Lotz

