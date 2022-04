Mit einer Spende von 10 000 Euro an die Christoffel-Blindenmission (CBM) mit Sitz in Bensheim unterstützt das Evangelische Dekanat Bergstraße Menschen mit Behinderungen in Tansania. Seit 1990 ist das Dekanat mit der Moravian Church in Süd-Tansania partnerschaftlich verbunden.

„Wir wollen etwas dazu beitragen, dass Menschen mit Behinderungen im Umfeld unserer Partnerkirche in Würde leben

...