Dekanat Bergstraße erzielt hessenweit das zweitbeste Ergebnis bei „Brot für die Welt“

Bergstraße. Die Gottesdienstbesucher in den 44 Gemeinden des Evangelischen Dekanats Bergstraße haben im vergangenen Jahr 41 621 Euro für die Aktion „Brot für die Welt“ gespendet. Das ist das zweitbeste Ergebnis von allen 31 Dekanaten in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). An der Spitze liegt mit mehr als 51 600 Euro das Stadtdekanat Frankfurt-Offenbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Erntedank und Heilig Abend, wo traditionell für „Brot für die Welt“ gesammelt wird, legten die Kirchenbesucher 9511 Euro bzw. 32 110 Euro in die Kollektenkasse. „Das hohe Spendenaufkommen zeigt, dass unsere Gemeindemitglieder sensibel auf die Nöte von Menschen reagieren und etwas gegen Armut, Hunger und Ungerechtigkeit tun möchten. Mit dem Geld werden weltweit Projekte finanziert, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten“, sagt der Bergsträßer Dekan Arno Kreh.

Bundesweit haben Spenderinnen und Spender die Arbeit von „Brot für die Welt“ im vergangenen Jahr mit mehr als 76,8 Millionen Euro unterstützt. Das ist ein Plus von 12,4 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Da viele Gottesdienste im vergangenen Jahr nicht oder nur virtuell stattfinden konnten, haben viele Menschen mehr gespendet und so ihre Solidarität mit den Armen in Afrika, Asien und Lateinamerika gezeigt.

In der Pandemie haben nach Angaben von „Brot für die Welt“ viele Projektpartner ihre Maßnahmen angepasst und Aufklärungsprogramme über Covid 19 und Hygienemaßnahmen gestartet. Zudem seien zusätzliche Hilfsprogramme initiiert worden, etwa für Kinder, die wegen der Lockdowns nicht mehr in die Schule gehen konnten und auch kein Schulessen mehr bekamen, oder für Tagelöhner und Straßenverkäuferinnen, die ihr Einkommen verloren haben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Brot für die Welt“ ist das weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen und ihrer Diakonie. Aktuell werden rund 1800 Projekte zur Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit in fast 90 Ländern gefördert. Die „Brot für die Welt“-Partnerorganisation Siga beispielsweise ermöglicht Kindern in Sierra Leone den Schulbesuch (Foto oben). red/BILD: Christoph Püschner/Brot für die Welt