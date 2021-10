Zum Reformationstag am 31. Oktober hat der Bergsträßer Dekan Arno Kreh an den Auftritt Martin Luthers vor dem Reichstag in Worms erinnert, der sich in diesem Jahr zum 500. Mal jährte. Der Reformator, der vor dem Kaiser und wichtigen Repräsentanten der Kirche seine Schriften widerrufen sollte, blieb standhaft und erklärte, solange ihn niemand mit Zeugnissen aus der Bibel widerlege, bleibe er

...