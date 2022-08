Debatten und Reformen bei Katholiken an der Bergstraße

Bergstraße. Der Themenkreis von „50 plus aktiv“ an der Bergstraße lädt für Mittwoch (24.), 9.50 bis 12 Uhr zu einem Vortrag von Jan Turinski ein: „Kontroversen und Reformprozesse in der Katholischen Kirche – oder: Führen alle Wege nach Rom?“ Die Katholische Kirche erlebt momentan eine turbulente Zeit und eine Zeit des Umbruchs. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt, gleichzeitig werden immer weniger Menschen getauft – kurzum: Die Zeit der Volkskirche geht zu Ende. Dies spiegelt sich auch in der Zahl der jährlichen Priesterweihen wider: Immer weniger junge Männer entscheiden sich für den geistlichen Stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine wichtige Rolle spielen hierbei sicherlich auch die schrecklichen Missbrauchsfälle, die seit etwa einem Jahrzehnt öffentlich werden und die von vielen deutschen Bistümern nun systematisch aufgearbeitet werden. Gleichzeitig werden in den vergangenen Jahren viele „heiße Eisen“ von einer breiten katholischen Öffentlichkeit kontrovers diskutiert: Fragen nach der Möglichkeit zur Weihe von Frauen, Fragen nach Chancen und Grenzen in der Ökumene, Fragen nach Macht und Verantwortung in der Kirche.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Um diese Diskussionen zu bündeln und auf breiter Ebene zu führen und um sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, wurden viele Reformwege initiiert – sowohl vom Papst, von der Deutschen Bischofskonferenz, aber auch von den Diözesanbischöfen selbst. Es ist also viel los in der Kirche!

Der Vortrag wird einen Einblick in die aktuell in der katholischen Kirche geführten Reformdiskussionen geben und vor allem Raum für Fragen und zur Diskussion bieten.

Aufgrund der aktuellen Situation trifft sich der Themenkreis in einer Videokonferenz. Gäste sind willkommen und erhalten den Zugriff über eine E-Mail an Walter Tydecks (walter@tydecks.info). red