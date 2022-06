Zu laut, schlecht für die Umwelt, Müll am Ufer und eine Gefahr für Kajak- oder Kanufahrer auf dem Rhein: Gegen Jetski-Fahrer häufen sich gerade die Vorwürfe. Die Bürstädterin Nicole Heiser nervt das. Sie kämpft gegen das schlechte Image an – immerhin ist sie selbst zig Rennen gefahren und organisiert als Vorsitzende des Jetsport-Vereins sogar die deutschen Meisterschaften. Zum Treffen an der

...