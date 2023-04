Datenschützer: Positive Bilanz - vereinzelte illegale Polizeiabfragen

Hessen. Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel hat für das vergangene Jahr ein insgesamt positives Fazit gezogen. "Im Jahr 2022 waren in Hessen keine schwerwiegenden Verstöße festzustellen", teilte der Juraprofessor am Dienstag in Wiesbaden mit. "Datenschutz wird in Wirtschaft und Verwaltung weitgehend akzeptiert." Es gab aber laut Roßnagels gut 350-seitigem Jahresbericht auch vereinzelte Verstöße gegen den Datenschutz - beispielsweise innerhalb der Polizei und bei einer Spedition.

Die Zahl der schriftlich zu bearbeitenden Verfahren der Behörde des Landesdatenschutzbeauftragten in Wiesbaden sank von rund 8400 im Jahr 2021 auf etwa 6800 im Jahr 2022. Roßnagel sprach bei dieser Zahl immer noch von einem "sehr hohen Niveau". Festgestelltes Fehlverhalten werde aber nach dem Eingreifen der hessischen Datenschutzaufsicht korrigiert.

Laut dem Jahresbericht des Datenschutzbeauftragten gab es 2022 beispielsweise vereinzelt verbotene Datenabfragen innerhalb der Polizei "aus Neugier, elterlicher Sorge oder Liebeskummer". Eine Spedition habe mit sogenannten Dashcams illegal die Innensicht von Lkw-Fahrer-Kabinen aufzeichnen lassen.

Roßnagel sieht sich als Hüter des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Er überwacht etwa bei Behörden, Firmen und Vereinen, ob datenschutzrechtliche Regelungen beachtet werden. Kontrollen sind hier möglich. Aber auch jeder Bürger kann sich mit Fragen und Beschwerden an den Datenschutzbeauftragten wenden.