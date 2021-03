  Das Wochenende wird wechselhaft

Hessenwetter. Wolken, Sonne, Schauer und Wind: Die Hessen müssen am Wochenende mit unbeständigem Wetter rechnen. "Auch wenn noch kein April ist, kann man von Aprilwetter sprechen", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag sei es bei Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad zunächst wechselnd wolkig und sonnig sowie überwiegend trocken, ehe in der Nacht auf Samstag dann Regen aufkomme.

Tagsüber gebe es am Samstag Schauer, örtlich Graupelgewitter und teils stürmische Böen. "Einen Regenschirm wird man auf dem Spaziergang mitnehmen müssen", so die DWD-Expertin. Zudem sei es deutlich kühler. Die Temperaturen erreichen demnach maximal acht bis elf Grad. Im Laufe des Nachmittags würden die Schauer schließlich nachlassen und es sei zunehmend sonnig.

Am Sonntag sei das Wetter dann zweigeteilt, aber niederschlagsfrei. Während es in der Mitte und im Norden bei maximal 13 Grad wolkig sei, gebe es im Süden einiges an Sonne, sagte die Meteorologin. Südlich des Mains sei es heiter. Im Rhein-Main-Gebiet könne es bis zu 16 Grad warm werden.