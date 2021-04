Das Wochenende wird frühlingshaft

Hessenwetter. Zum Wochenende wird das Wetter in Hessen frühlingshaft mit milden Temperaturen. Am Freitag gibt es nur im Norden einige Wolken, im Rest des Landes wird es sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad.

Am Samstag verdichten sich die Wolken, vor allem im Norden und Osten ist mit teils dichter Bewölkung zu rechnen. Im Süden erwarten die DWD-Meteorologen dagegen einige sonnige Stunden. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 16 Grad.