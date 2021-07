Das Wetter am Wochenende: Wechselhaft mit Gewittern

Hessen. Hessen erwartet ein wechselhaftes Wochenende mit Gewitter und Regen. Zwischendurch könne jedoch auch immer wieder die Sonne scheinen, sagte am Freitagmorgen ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Samstag ziehen Regen und Gewitter erst am Abend auf. Am Sonntag regne es zunächst im Osten, bis es am Nachmittag auch hier trocken werde. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD am Samstag zwischen 24 und 27 Grad. Am Sonntag könne es ein bis zwei Grad kälter werden. In der neuen Woche bleibe das Wetter sommerlich warm, aber wechselhaft, so der Meteorologe.

