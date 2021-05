„Das Verhältnis zu Querdenken ist geklärt“

Bergstraße. Inzwischen hat das Organisationsteam des Klimabündnisses Bergstraße den Austritt der Bensheimer Ortsgruppe aus dem Bündnis (wir haben berichtet) auch gegenüber dieser Zeitung bestätigt.

„Es trifft zu, dass die Fridays for Future (FFF) Ortsgruppe Bensheim am 23. Mai 2021 ihren Austritt aus dem Klimabündnis Bergstraße erklärt haben“, berichtet Peter Castellanos stellvertretend für das Orga-Team.

„Hintergrund ist eine interne Diskussion zur teilweisen Sympathie einzelner Klimabündnis-Mitglieder zur sogenannten „Querdenken“-Bewegung. Diese Mitglieder äußerten sich zu keinem Zeitpunkt im Auftrag des Klimabündnisses auf Kundgebungen dieser Art oder in anderweitiger Form. Dennoch wurde mehrheitlich festgestellt, dass jegliche potenzielle Irritation in der Öffentlichkeit nachhaltig ausgeschlossen werden sollte.“ Infolgedessen habe sich das Klimabündnis in aller Deutlichkeit von den entsprechenden privaten Äußerungen und Aktivitäten der mit „Querdenken“ sympathisierenden Klimabündnis-Mitglieder distanziert. „Dies gilt auch weiterhin unverändert fort“, betont er.

Bündnis nach Kritik verlassen

„Ein kritisiertes Mitglied hat das Klimabündnis daraufhin von sich aus verlassen. Katja Knoch hat sich aus der aktiven Öffentlichkeitsarbeit für das Klimabündnis zurückgezogen. Seit Februar 2021 ist sie nicht mehr Teil des Klimabündnis-Sprecherteams.“

„Demokratisch und faktenbasiert“

Durch die genannten Konsequenzen habe das Klimabündnis sein Verhältnis zur „Querdenker“-Bewegung geklärt. „Das wurde auch von nahezu allen Mitgliedern zuletzt auf dem Bündnistreffen am 24. Februar 2021 als richtig und ausreichend bewertet. Der FFF-Ortsgruppe Bensheim war dies jedoch nicht weitreichend genug“, so Castellanos. Für das Klimabündnis stehe das demokratische und faktenbasierte Engagement zugunsten des Klimaschutzes im Vordergrund. Dafür bedürfe es weiterhin der individuellen Fachkompetenz vieler verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Einzelpersonen, die im Klimabündnis vereint sind.

„Die Mitglieder des Klimabündnis-Sprecherteams insgesamt sowie eine fast einstimmige Mehrheit der Mitglieder haben mit den durch die FFF-Ortsgruppe Bensheim vorgetragenen Tendenzen, mit denen der Austritt begründet wurde, nicht das Geringste zu tun“, bekräftigt Castellanos. „Gleichwohl bedauert das Klimabündnis ihren Austritt sehr und respektiert ihre Entscheidung.“

Die FFF-Ortsgruppe Bensheim hat sich bis Redaktionsschluss gegenüber dieser Zeitung noch nicht zu ihrer Trennung vom Klimabündnis Bergstraße geäußert. ssr

