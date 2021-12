Das Turmblasen in Worms fällt aus

Worms. Das festliche Turmblasen zwischen dem Kaiserdom und der Magnuskirche gilt als stimmungsvoller Abend der Zusammenkunft und des gemeinsamen Singens zum Abschluss der Adventszeit in Worms. Doch mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie halten die Organisatoren der Kultur und Veranstaltungs GmbH eine Veranstaltung mit mehreren Tausend Besuchern gleichzeitig auch im Freien für nicht verantwortbar. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe über allem und nach enger Abstimmung mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung, der Kirchenvertreter sowie der Musikgruppen, kam man zu dem gemeinsamen Entschluss, das Turmblasen in diesem Jahr abzusagen.

„Im stetigen Austausch mit allen Beteiligten haben wir die aktuelle Situation rund um die Pandemie in den letzten Tagen und Wochen beobachtet und sind nun zu der Entscheidung gekommen, das Turmblasen am morgigen Sonntag leider erneut absagen zu müssen“, erklärt Sascha Kaiser, Geschäftsführer der Kultur und Veranstaltungs GmbH, die für das Rahmenprogramm der „Nibelungen-Weihnacht“ und somit auch das traditionelle Turmblasen verantwortlich ist. „Natürlich fällt uns diese Entscheidung nicht leicht, doch die Gesundheit aller steht derzeit im Vordergrund.“

Weihnachtsmarkt läuft noch

Das festliche Turmblasen in Worms wurde abgesagt. © Bernward Bertram

Das kostenlose Konzert auf dem Domvorplatz lockt jährlich mehrere Tausend Menschen auch aus der Umgebung an, die gemeinsam den weihnachtlichen Klängen der Bläsergruppen zwischen Dom und Magnuskirche lauschen und klassische Lieder wie „Stille Nacht“ oder „O du fröhliche“ mitsingen. Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird durch diese Absage nicht beeinflusst und läuft wie geplant bis zum 23. Dezember. Das nächste Turmblasen findet somit voraussichtlich am 18. Dezember 2022 statt. red