Liebe Kinder, wenn es regnet und man nicht wirklich raus kann, verbringe ich meine Freizeit gerne mit Videospielen. Die sind nur leider sehr teuer. Man muss erst 60 bis 80 Euro zusammensparen, um sich ein neues Spiel leisten zu können. Aber wusstet ihr, dass diese Preise, im Vergleich zu anderen Videospielen, richtige Schnäppchen sind?

Vor einigen Tagen wurde das Spiel „The Legend of Zelda“ für 870.000 Dollar (das sind etwa 732.000 Euro) auf einer Auktion in den USA verkauft. Das Spiel stammt aus dem Jahr 1987 und wurde für das Nintendo Entertainment System (NES) veröffentlicht. Das NES ist eine Konsole aus den achtziger Jahren. Für Sammler und leidenschaftliche Computerspiel-Fans ist so etwas eine Menge wert. Das Spiel war noch originalverpackt und in Plastik eingeschweißt, was den Wert enorm in die Höhe treibt.

Letzte Woche wurde der Rekord für das teuerste originalverpackte Videospiel allerdings noch einmal gebrochen. Eine 25 Jahre alte Ausgabe von „Super Mario 64“ für die Nintendo 64-Konsole (N 64) wurde in den USA für 1,56 Millionen Dollar verkauft. Das sind umgerechnet etwa 1,3 Millionen Euro. Diese Version von „Super Mario 64“ ist somit das teuerste Videospiel der Welt. Die N 64 ist eine Spielekonsole des japanischen Herstellers Nintendo aus dem Jahr 1996. Der Preis für das „Super Mario“-Spiel setzt sich daraus zusammen, dass sich das Spiel ebenfalls noch in seiner Originalverpackung befand und dass es sich bei diesem Spiel um einen Klassiker der Videospielgeschichte handelt. Heute kennt fast jeder die Geschichte des bärtigen Klempners Mario, der die Prinzessin Peach aus den Fängen des bösen Bowser befreien muss. „Super Mario“ ist die erfolgreichste Videospielreihe aller Zeiten. Inzwischen gibt es über 200 Spiele, die sich um den italienischen Klempner drehen, in welchen er nicht nur Prinzessinnen rettet, sondern auch Golf spielt, Kart fährt oder an Olympischen Spielen teilnimmt. fw

