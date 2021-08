Das Stadtpark-Café – durch eine Explosion zerstört

Unsere heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ widmet sich dem ehemaligen Stadtpark-Café, das im Jahre 1971 durch eine Gasexplosion zerstört wurde.

„Es war wie im Krieg“, schrieb der Bergsträßer Anzeiger in der Ausgabe vom 12. Mai 1971. Am Tag zuvor hatte gegen 5.15 Uhr eine gewaltige Detonation die Bensheimer aus ihrem Schlaf gerissen.

Zum Glück wurde niemand verletzt – nicht auszudenken, wenn diese Explosion bei laufendem Betrieb des Cafés geschehen wäre. Der auf unserem historischen Bild aus dem Bensheimer Stadtarchiv zu sehende Seitenflügel musste abgerissen werden.

Im Jahre 1949 war das Stadtpark-Café zum Winzerfest eröffnet worden. Nach der Zerstörung gab es unter den Bensheimer Stadträten lebhafte Diskussionen über einen Wiederaufbau mit dem sichtbaren Ergebnis auf unserer modernen Ansicht: Geblieben ist glücklicherweise der wunderschöne „Moller Pavillon“ an der Ecke des Stadtparks zu dem viel befahrenen Ritterplatz. Das architektonische Kleinod, dass in einer Ansicht des Rodensteiner Hofes von 1850 erstmalig abgebildet wurde, erlebte in der jüngeren Vergangenheit eine kleine Revitalisierung beim Prosecco Fest.

Wir bedanken uns beim Stadtarchiv Bensheim für die Bereitstellung des historischen Fotos und bei Rudolf Schmitt vom Museumsverein Bensheim für weitere Hintergrundinformationen. tn/Bilder: Neu