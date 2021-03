Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres

Zum ersten Mal hat die Bevölkerung in Deutschland einen Gewinner für den Titel „Vogel des Jahres“ wählen dürfen. Bisher hat das immer der Naturschutzbund getan. „Vogel des Jahres“ geworden ist das Rotkehlchen (BILD: epd), das viele aus ihrem Garten kennen. Darüber berichten wir heute auf unserer Kinderseite.

AdUnit urban-intext1

Außerdem geht es dort um die Frage: Warum kann man sich an manche Träume nicht erinnern? Was der Kopf beim Schlafen macht, können wir nicht kontrollieren. Und häufig wissen wir nicht einmal mehr, was wir in der Nacht gesehen haben.

Zu finden ist die Kinderseite wie immer samstags in der Wochenendbeilage.

Viel Spaß beim Lesen und ein schönes Wochenende wünscht Euer Fred Fuchs