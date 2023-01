Das Publikum wirkt mit

Darmstadt. Endlich wieder singen, das darf das Publikum gemeinsam mit den Solisten und dem Orchester am Sonntag (22.), 17 Uhr, in der Darmstädter Christuskirche. Nach der langen coronabedingten Pause hat Wolfgang Seeliger für das „Sing Along“ die Teile I bis III und VI aus Johann Sebastians Bachs Weihnachtsoratorium BWV 248 ausgewählt. In der Ankündigung heißt es: „Bringen Sie Ihre Noten mit und erleben Sie das gemeinsame Singen, egal ob mit oder ohne Maske. Das Publikum darf bei ,Sing Along’ alle Chöre und auch die Arien mitsingen. Alle mitwirkenden Solistinnen und Solisten und der Publikumschor werden von der Darmstädter Hofkapelle unter Leitung von Wolfgang Seeliger begleitet. Einige Klavierauszüge stehen auch zum Ausleihen zur Verfügung. Und das Besondere für 2023: Gute Amateure und interessierte Musikerinnen und Musiker, die das Weihnachtsoratorium idealerweise bereits gespielt haben, können ebenfalls mitspielen. Bitte melden Sie sich mit einem musikalischen Lebenslauf im Konzertbüro (kd@konzertchor-darmstadt.de) dafür an.“ red

