Das Osterwochenende wird deutlich kühler

Hessenwetter. Nach sommerlich anmutenden Temperaturen und T-Shirt-Wetter wird es an den Osterfeiertagen in Hessen wieder deutlich kühler. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge überquert am Karfreitag eine "schwache Kaltfront" das Land und bringt kräftige Abkühlung mit sich. So sollen am Donnerstag noch einmal Höchstwerte von 20 bis 25 Grad erreicht werden. Am Freitag steigen die Temperaturen bei einem Sonne-Wolken-Mix nur noch auf maximal 12 bis 16 Grad.

Höchstens 11 bis 14 Grad soll das Thermometer laut DWD am Samstag anzeigen. Nach Abzug von Wolkenfeldern bleibe es aber heiter, hieß es. Regen wird nicht erwartet. Auch am Ostersonntag soll es zwar zeitweise wolkig werden, aber trocken bleiben. Die Höchstwerte erreichen dem DWD zufolge 12 bis 16 Grad. Ungemütlich wird es laut Vorhersage wohl am Ostermontag: In der Nacht zu Montag ziehen von Nordwesten her immer dichtere Wolken und auch Regen auf.