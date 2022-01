Das neue Jahr beginnt

2021 ist vorbei. Am Samstag war der erste Tag im neuen Jahr 2022. Man nennt diesen Tag daher auch Neujahr. Ich hoffe, dass ihr alle einen guten Start in das neue Jahr und ein schönes Silvesterfest hattet. Das Fest hat seinen Namen übrigens vor langer Zeit, im Jahr 335, durch den Tod des damaligen Papstes erhalten. Papst Silvester starb nämlich am 31. Dezember.

Wenn wir um Mitternacht mit Sekt und Orangensaft anstoßen, um die Ankunft des neuen Jahres zu feiern, gibt es viele Menschen, die das bereits getan haben und schon im Bett liegen und schlafen. Der Jahreswechsel geschieht auf der Welt nämlich nicht überall gleichzeitig. Denn die Erde ist in verschiedene Zeitzonen eingeteilt. Ist es auf der einen Seite der Erde Tag, ist es auf der anderen Seite Nacht, da die Sonne nicht beide Seiten gleichzeitig anstrahlen kann. Daher gibt es in der Welt verschiedene Zeitzonen. Ist es in Europa Mitternacht, ist es in Japan schon acht Uhr morgens und in New York, in den USA, erst sechs Uhr abends.

Als Erstes feiern die Menschen auf Neuseeland Silvester. Da ist es bei uns noch 11.15 Uhr am Vormittag. Als Letztes starten dann jedes Jahr die Menschen auf Hawaii ins neue Jahr. Wenn dort angestoßen und gefeiert wird, ist es bei uns schon 11 Uhr vormittags.

An Silvester – und noch einige Tage danach – ist es üblich, sich gegenseitig Glück und Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen. Glücksbringer wie vierblättrige Kleeblätter, Glücksschweine, 1-Cent-Münzen oder Schornsteinfeger spielen daher an Silvester eine große Rolle – und man findet sie oft auf Dingen mit Silvester-Bezug wie Tischdecken oder Servietten. Ebenso gehören für die meisten Menschen Feuerwerk und Sekt zum Silvesterfest, um die Ankunft des neuen Jahres zu feiern. fw

