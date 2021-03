Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Umwelt - Das Team der Einrichtung an der Erlache entwickelte in der Corona-Zwangspause neue Ideen Das Naturschutzzentrum steht in den Startlöchern

Veronika Lindmayer, Leiterin des Naturschutzzentrums Bergstraße, vor Schautafeln zu Themen rund um den Artenschutz. © Dietmar Funck