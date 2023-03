Das Naturschutzzentrum lädt zum großen Frühlingsfest ein

Bergstraße. Unter dem Motto „Aufbruch in der Natur“ eröffnet das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) wieder die Freiluftsaison mit einem großen Frühlingsfest an diesem Sonntag, 26. März. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr bieten die Veranstalter jede Menge Aktionen für Kinder sowie verschiedene Infostände rund um den Frühling an. Es darf gebastelt, gehämmert, gefilzt und gepflanzt werden. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt. „Bei unserem Programm haben wir darauf geachtet, dass unsere großen und kleinen Gäste auf unterhaltsame und erlebnisreiche Weise etwas von der Aufbruchstimmung mitbekommen und mitnehmen können“, heißt es in der Einladung. red/BILD: NZB

