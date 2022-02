Das nächste Orkantief zieht heran / Warnung vor stürmischen Böen

Hessen. Nach "Ylenia" zieht am Freitag das nächste Sturmtief über Hessen. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erreicht Tief "Zeynep" dann das Land. Der Wetterdienst erteilte am Donnerstagabend eine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen ab Freitagnachmittag. Schwerpunkte sollen demnach in Nord- und Mittelhessen bis zum Raum Gießen sein. Die Unwetterwarnung gilt zunächst bis 1 Uhr am Samstag.

Der Wetterdienst warnte insbesondere vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Ästen und losen Dachziegeln. Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten gesichert werden, hieß es. Nach Einschätzung der Meteorologen wird "Zeynep" aber weniger Kraft haben als "Ylenia".

Schon ab Freitagvormittag sei in Hessen auffrischender Südwestwind mit Windböen zu erwarten, teilte der DWD am Morgen mit. Bei Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad soll es auch Regenschauer und vereinzelte Gewitter geben. Im Bergland seien tagsüber bereits stürmische Böen möglich. Am Abend und in der Nacht nehme der Sturm dann zu. Vereinzelt seien in Gipfellagen auch Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 110 und 130 Stundenkilometern möglich.

Nach Angaben der Polizei verlief die Nacht von Donnerstag auf Freitag weitgehend glimpflich. Es habe zunächst keine größeren Unwetterschäden mehr gegeben.

