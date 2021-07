Das Musiktheater Rex geht mit Konzerten und Kindertheater ins Freie

Bensheim. Das Musiktheater Rex geht an die frische Luft: Im Rahmen einer Open-Air-Reihe gibt es vom 29. Juli bis zum 15. August Konzerte und Kindertheater auf dem Festplatz am Berliner Ring. Die gültigen Corona-Sicherheitsregeln und -Hygienevorschriften sind einzuhalten. Nachfolgend das Programm für diese Woche: Am Donnerstag (29.), 20 Uhr, spielt der britische Schlagzeug-Altmeister Pete York mit seinem Trio, zu dem der Gitarrist Torsten Goods und der Keyboarder Andi Kissenberg gehören. Am Freitag (30.), 20 Uhr, folgt die AC/DC-Coverband AB/CD. Das Vorprogramm bestreitet ab 19.15 Uhr die Iron Maiden-Coverband Moonchild. Am Samstag (31.), 20 Uhr, ist die Depeche Mode-Coverband Depeche Reload an der Reihe. Der Sonntag (1.) ist Familientag mit kostenlosem Eintritt. Das PiPaPo-Theater führt dann ab 11 und 16 Uhr das Kindertheaterstück „Die kluge Bauerstochter“ auf. Ein Konzert mit der Band blu.room ist von 13.30 bis 15.30 Uhr zu hören. hol/BILD: MAschke/Bluroom/Veranstalter

