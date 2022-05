Das mittelalterliche Spectaculum kehrt nach Worms zurück

Das Spectaculum in Worms kehrt nach zweijähriger Corona-Zwangspause zurück. Abgehalten wird der Mittelaltermarkt in diesem Jahr von Freitag, 27. Mai, bis Sonntag, 29. Mai, in gewohnter Form im Stadtpark Wormser Wäldchen, teilten die Veranstalter mit. „Viele fragen schon seit Wochen und Monaten, wie es denn nun aussieht mit dem Spectaculum. Nun können wir ihnen endlich die Gewissheit geben: Wir finden statt!“, macht Marktmeister Klaus Susemichel deutlich.

Viermal war der Mittelaltermarkt nach Absagen und Verschiebungen in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen. Nun werden bei der 19. Ausgabe des Spectaculum rund 1000 Aktive erwartet, die im Wormser Wäldchen ihre Zelte aufschlagen. Zusammen mit rund 50 Lagergruppen aus Deutschland und Europa gewähren sie an den drei Tagen einen Einblick in die Zeit von 500 bis 1500 nach Christus.

Volles Programm

Die Planungen für den Mittelaltermarkt in der Nibelungenstadt laufen nach weiteren Angaben der Veranstalter derzeit auf Hochtouren. Programmtechnisch soll das Spectaculum wieder in die Vollen gehen. Die traditionellen Rahmenprogrammpunkte wie eine Feldschlacht, Feuershows, Bruchen- und Raufball oder das Vollkontakt-Turnier am Fuße des „Äschebuckels“ sind fest eingeplant, heißt es in der Mitteilung.

Auch musikalisch wird wieder einiges geboten sein. „Wir konnten alle Bands, die ursprünglich für 2020 zugesagt hatten, für dieses Jahr nach Worms holen“, betont Markus Reis, Projektmanager der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms (KVG). So werden am Freitag Mr. Hurley & die Pulveraffen, am Samstag Subway to Sally und Sonntag Krayenzeit in den Abendstunden auf der großen Bühne spielen.

Möglich wird das alles durch den Wegfall von einem Großteil der bis kürzlich geltenden Corona-Einschränkungen für Veranstaltungen im Freien. „Gerade die Maskenpflicht im Freien war für fast alle Beteiligten ein zentraler Grund der vergangenen Absagen und Verschiebungen. Sie hätte die Authentizität und die Atmosphäre der Veranstaltung doch stark eingeschränkt“, erklärt Reis. Die Veranstalter wollen das aktuelle Pandemiegeschehen im Auge behalten. Es wird versichert, nach der geltenden Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz zu handeln.

„Wir alle fiebern dem 27. Mai entgegen, wenn wir gemeinsam wieder unsere Zelte aufschlagen können und diese ganz besondere Atmosphäre entsteht“, so Uwe Hildenbeutel, der zusammen mit seinem Trossmeisterteam für die Lagergruppen verantwortlich ist. „Dass wir uns alle nach so langer Zeit endlich wieder sehen, wird sicher wie ein großes Familienfest“, hebt er hervor.

Der Eintritt zum Spectaculum beträgt 10 Euro für alle drei Tage, Gewandete zahlen 7 Euro. Kinder bis zwölf Jahre erhalten freien Eintritt. Die Konzerte sind im Eintrittspreis enthalten. red/kpl