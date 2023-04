Das Land fördert Feuerwehren in Hessen mit 20 Millionen Euro

Hessen. Für die Förderung von 175 Feuerwehrfahrzeugen sowie 60 Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern in Hessen hat das Land im Jahr 2022 rund 20 Millionen Euro eingesetzt. Mehr als 90 Prozent der Förderanträge seien bewilligt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden mit.

"Basis der Fördermaßnahmen bildet die Garantiesumme für den Brandschutz, die im Jahr 2022 auf 43 Millionen Euro angehoben wurde", erläuterte er. Im laufenden Jahr 2023 steige sie um weitere drei auf 46 Millionen Euro. In 2024 werde die Garantiesumme auf 47 Millionen Euro erhöht.

"Dies ist auch ein Zeichen der Wertschätzung für das herausragende Engagement der rund 70 000 weit überwiegend ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den hessischen Feuerwehren", erklärte der Sprecher. Dank der Erhöhung der Garantiesumme könne die Gesamtfördersumme pro Förderantrag linear um rund zehn Prozent erhöht werden.

"Dies kommt den hessischen Kommunen, die originär für die Sicherstellung des Brandschutzes in ihrem Ort zuständig sind, ganz unmittelbar zugute, weil die Last der Inflation so gemindert werden kann."