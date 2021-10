Im Jahr 2008 wurde zum ersten Mal ein „Jugendwort des Jahres“ bekanntgegeben. Seitdem sucht der Langenscheidt-Verlag jedes Jahr das „Jugendwort des Jahres“. Dieses Jahr gab es dazu 1,2 Millionen Einsendungen. Aus diesen wurden drei Wörter ausgewählt, dann konnte man für seinen Favoriten abstimmen.

Mit 42 Prozent der Stimmen gewann das Wort „Cringe“. Das ist also jetzt das Jugendwort des Jahres 2021. Das englische Wort „Cringe“ bedeutet übersetzt so viel wie „schaudern“ oder „sich zusammenkrümmen“. In der Jugendsprache verwendet man es, um eine Situation zu beschreiben, die sehr unangenehm ist und in der man starken Fremdscham empfindet. Wenn etwa Erwachsene versuchen, in der Jugendsprache zu sprechen, um cool zu wirken, ist die Situation „cringe“ oder „cringy“. Auch, wenn man eine Situation erlebt, die besonders peinlich ist, wird diese mit dem Ausruf „Cringe“ kommentiert. Letztes Jahr war „Cringe“ schon in den Top 3 der Jugendwörter des Jahres gewesen.

Mit 32 Prozent der Stimmen erhielt „sus“ dieses Jahr den zweiten Platz. Das Wort „sus“ leitet sich vom englischen Wort „suspicious“ ab, was „verdächtig“ bedeutet. Es entstand als Jugendwort im Zusammenhang mit dem Computerspiel „Among us“, bei dem es darum geht, einen der Mitspieler als Verräter zu enttarnen. Findet man einen seiner Mitspieler verdächtigt, ist und handelt er „sus“.

Auf Platz 3 befindet sich dieses Jahr, mit 26 Prozent der Stimmen, das Wort „sheesh“. Es ist ein Ausruf, der Erstaunen und Ungläubigkeit, aber auch Begeisterung und Anerkennung ausdrücken kann.

Jugendsprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr kreativ und dynamisch ist. Sie verändert sich sehr schnell und bildet sich aus aktuellen Trends und Themen aus Musik, Kunst, Gesellschaft, Politik und Medien. fw

