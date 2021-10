Das große Bergstraßen-Gewinnspiel: Ein Jahr lang Elektro-Auto fahren

Ob zum Einkaufen, zur Arbeit, oder am Wochenende für einen Ausflug in den Odenwald oder an die Bergstraße, das können Sie künftig mit einem nagelneuen Elektroauto tun. Es entstehen Ihnen auch keine Kosten für den Strom. Den können Sie an den Ladesäulen der GGEW auftanken. Die Kilometerbeschränkung liegt bei 12 000 km/Jahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Machen Sie mit unter: www.bergstraesser-anzeiger.de/i3-gewinnspiel

Oder auf dem Coupon auf Seite 9 der Ausgabe vom Samstag, 30. Oktober. Den können Sie per Post einsenden oder im Kundenforum des BA in Bensheim am Ritterplatz einfach vorbeibringen oder einwerfen.