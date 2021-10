Das dunkle Grollen des Vulkans durchdringt alle Sinne

Bergstraße. Sigrid Kistenbröcker hat mehrere Nächte nicht geschlafen. Zu sehr beschäftigen die Eindrücke von La Palma die Mörlenbacherin. Die Insel in den Kanaren ist von einem verheerenden Vulkanausbruch betroffen. Gemeinsam mit ihrerTochter hat sie diesen – und seine Folgen – hautnah miterlebt. Unserer Redaktion berichtet sie von ihren Erlebnissen und Eindrücken.

„Inspiriert durch meinen Enkel Hendrik, der früh im Jahr vier Monate dort eine Art Arbeits- und Erlebnisurlaub verbrachte, reisten meine Tochter Anja und ich bei der ersten Gelegenheit spontan nach La Palma de la Cruz“, erzählt Sigrid Kistenbröcker.Ihr Enkel wäre am liebsten auf der Insel geblieben und so waren die beiden Frauen gespannt auf die „eigene Welt“ La Palmas, die sich aus den dort ansässigen Auswanderern, den Einheimischen und der rauen Natur zusammensetzt.

Keine Gefahr erwartet

Die Mörlenbacherinnen fanden an der Nordwestküste, in der Nähe von Puntagorda, eine kleine Finka mit Garten und Blick aufs Meer. „Vor unserer Abreise aus Deutschland hörten wir natürlich, dass es leichte Erdbeben rund um die VulkanketteCumbre Vieja gab, aber ein paar Erdbeben und etwas Rauch über den meist erkalteten Schloten ist auf den Kanaren nichts Ungewöhnliches“, ließen sich Sigrid Kistenbröcker und ihre Tochter davon zunächst nicht beirren. „Wir dachten, es bestehe eigentlich keine Gefahr.“ Zuletzt hatte es in dieser Vulkankette 1971 einen Ausbruch gegeben – was aus geologischer Sicht allerdings ein verschwindend kurzer Zeitraum ist.

Schon am zweiten Tag ihres Aufenthaltes steigerte der Vulkan dann aber seine Aktivitäten: erst mit stärkeren Erdbeben und schließlich mit einem Ausbruch. Die Eruption ereignete sich oberhalb von Las Manchas. Es bildeten sich zunächst zweiSpalten mit jeweils mehreren Schloten, Lavafontänen waren zu sehen. Nach einer Stunde stand oberhalb der ersten Ausbruchstelle eine Aschewolke, die bis 1500 Meter hoch war. Bis heute ist kein Ende der Vulkantätigkeit abzusehen.

Die ganze Inselgruppe der Kanaren ist aus Vulkanen entstanden, auf den „Fall der Fälle“ sind die Behörden und die Bewohner dort eingestellt. So wurden die ersten Menschen schnell evakuiert und sogar die Tiere wurden in Sicherheit gebracht,wie die Mörlenbacherin beobachtet hat: „Die Einheimischen sind so gut vorbereitet, dass bis dato kein Mensch zu Schaden gekommen ist.“

Die Vulkanaktivität sei nicht immer gleich, berichtet sie. Manchmal legte er eine Pause ein – „gefolgt von einem Ausbruch mit lautem Knall“. Das wirklich Schlimme aber ist die austretende Lava: „Überall, wo die hinfließt, verbrennt alles,sie ist nicht aufzuhalten“, schildert Sigrid Kistenbröcker. Nach Angaben des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus war am 29. September eine Landfläche von 338,3 Hektar von Lava bedeckt, der Ascheauswurf beeinflusste 1752,8 Hektar. Bislang sind981 Gebäude vom Lavafluss betroffen, davon 855 zerstört.

Auch Tiere verhalten sich seltsam

Schnell waren Straßen und Tunnel gesperrt – oder eben von der Lava überflossen und somit unbefahrbar. „Was so ein Lavastrom erreicht, oder was in unmittelbarer Nähe steht, wird unweigerlich verbrannt“, berichtet die Mörlenbacherin. Ihre Unterkunft war rund 30 Kilometer von der 14 Kilometer langen Vulkankette entfernt, die sich im Süden der Insel befindet und zu einem Naturpark gehört.

Sigrid Kistenbröcker: „Trotz dieser Entfernung konnte man den Ausbruch mit allen Sinnen empfinden. Da war das leichte Beben der Erde, der ungewöhnliche Geruch in der Luft, die Rauchwolken beziehungsweise der Aschestaub. Am beängstigensten ist aber das infernalische, dunkle Grollen, dass man trotz dieser Entfernung noch hört.“ So ein Ausbruch gehe sprichwörtlich durch die ganze Insel mit allen ihren Pflanzen und Bewohnern. Auch die Tiere hätten sich seltsam verhalten.

Am Tag vor ihrer Abreise haben sich die beiden Mörlenbacherinnen um 5 Uhr morgens zu einem sicheren Aussichtspunkt aufgemacht um sich einen Überblick über die Lage u erschaffen. „Der Anblick des Feuer spukenden Vulkans in der Ferne hatschon etwas von der Szenerie aus Herr der Ringe, als Frodo versucht, nach Mordor vorzudringen. Und wir mussten an diesem Tag noch zum Flughafen, der an der Ostküste im Rücken des Vulkans liegt“, berichten sie.

Da die direkten Straßenverbindungen nicht mehr befahrbar waren, mussten sie den längeren Weg um die grüne Nordspitze der Insel nehmen. Die Straßen dort sind schmal, teilweise spärlich befestigt und führen an gähnenden Abgründen entlang. „Ich bin froh, dass meine Tochter gleichfalls eine erfahrene und mutige Autofahrerin ist, ich wäre an manchen Stellen am liebsten ausgestiegen und zu Fuß weitergelaufen“, erinnert sich Sigrid Kistenbröcker.

Bedrückende Begegnungen

Am Flughafen angekommen trafen die Mörlenbacherinnen nach dem Einchecken mehrere Familien, die direkt vom Ausbruch betroffen waren und teilweise alles, bis auf die Kleider, die sie auf der Haut trugen, verloren hatten. Kistenbröcker: „Mit Betroffenen direkt zu reden, macht diese ganze Tragödie noch mal realer, greifbarer. Eine Familie konnten gerade noch ihre Katze und ihre Hunde retten, sie verlor aber ihr ganzes Haus und Grundstück.

Eine andere Familie kam quasi nur mit den Sachen, die sie am Strand dabei hatten zurück – alles was in ihrer Unterkunft war, ist verbrannt.“ Eine andere Familie musste zwei Nächte zusammen mit ihrer 18 Monate alten Tochter im Auto übernachten.

„Nach einem Hausbrand besteht die Möglichkeit des Wiederaufbaues, nach einem Lavastrom gibt es nicht einmal mehr das Grundstück“, beschreibt Sigrid Kistenbröcker. Die ganze Stimmung am Flughafen war gedrückt, nicht wie gewohnt, laut und geschäftig, sondern still – „ein überwältigendes Ereignis, das einen nicht so schnell wieder loslässt“, sagt Sigrid Kistenbröcker. arn