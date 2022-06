Das Darmstädter Heinerfest kehrt zurück

Mit über 200 Schaustellern und etwa 700 000 Besuchern gehört das Heinerfest in Darmstadt zu den größten Innenstadtfesten Deutschlands. Im Rahmenprogramm werden rund 100 kostenlose Veranstaltungen angeboten. Die Corona-Pandemie bedeutete auch für diese Großveranstaltung eine Zäsur: In den vergangenen beiden Jahren konnte das Fest – erstmals überhaupt in seiner Geschichte – nicht stattfinden.

Weinmarkt läuft noch In der Altstadt von Heppenheim kann noch bis zum Ende dieser Woche der Bergsträßer Weinmarkt besucht werden. Die Veranstaltung läuft bis einschließlich Sonntag, 3. Juli, täglich bis in die Abendstunden. Live-Musik gibt es jeweils von drei Bühnen. Der Mittwoch (29.) ist der Tag der Jugend. hol

Jetzt aber kehrt auch das Heinerfest zurück: Gefeiert wird es vom kommenden Donnerstag, 30. Juni, bis einschließlich Montag, 4. Juli. Das Motto lautet wie immer: „Kommt alle!“

Über 200 Schausteller dabei

Das Heinerfest will ein Fest der Begegnungen sein, bei dem ohne Ausnahme wirklich jeder willkommen ist, betonen die Organisatoren. Sie versprechen für die fünf Tage kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt, die neuesten Fahrgeschäften sowie ein vielfältiges, kostenloses Kulturprogramm mit Mundart, Musik, Tanz und Straßentheater auf acht Open-Air-Bühnen, die in der gesamten Innenstadt verteilt sind. Weingärten auf der Schlossbastion und an der alten Stadtmauer sowie ein großer Biergarten auf dem Karolinenplatz laden zum geselligen Verweilen ein.

Über 200 Schausteller aus ganz Deutschland sowie internationale Künstlerinnen und Künstler aus Darmstadts Partnerstädten reisen an, um mitzufeiern. Angekündigt werden beispielsweise Musiker aus San Antonio (Texas), die Trommlerinnen und Trommler von der Gruppe Tarumba Percusion aus der spanischen Schwesterstadt Logroño sowie Delegationen aus Brescia (Italien), Graz (Österreich) und Saanen-Gstaad (Schweiz).

Trotz der dramatischen Situation in der Ukraine will auch eine Kindertanzgruppe aus Ushgorod dabei sein und auf den Heinerfest-Bühnen mit ihren bunten, folkloristischen Kostümen auftreten.

Auf das sonst übliche Höhenfeuerwerk zum Abschluss des Heinerfestes wird in diesem Jahr erstmals verzichtet, weil es „aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine und in einer Zeit, in der so viele Geflüchtete bei uns sind“, moralisch nicht zu vertreten sei. Hinzu kommt laut Veranstaltern der Aspekt der Nachhaltigkeit. Stattdessen sollen zur gewohnten Feuerwerkszeit am Montagabend Karussell-Ansagen sowie die Musik in den Schaustellergeschäften und auf den Open-Air-Bühnen verstummen.

Anstatt der Feuerwerkskörper am Himmel sollen die Heinerfest-Besucher in diesem Moment ihre leuchtenden Handy-Displays gen Himmel strecken und damit ein Lichtzeichen „für Solidarität, Frieden, aber nicht zuletzt auch für die Lebensfreude“ senden. Währenddessen werden in ganz Darmstadt sämtliche Kirchenglocken für den Frieden erklingen. hol