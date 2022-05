Konzerte, Vorführungen, Wettkämpfe – die Besucher des 19. Spectaculums in Worms erwartet von Freitag (27.) bis Sonntag (29.) ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Große Höhepunkte wie Feldschlacht, Vollkontakt-Turnier oder Feuershows sollen Interessierte ebenso ins Wäldchen locken wie historische Kräuterführungen, Modenschau oder Schaukämpfe in den Lagern. Auch für kleine Besucher ist mit den Kinder-Highland-Games, beim Nadelfilzen im Zelt des Nibelungenmuseums oder mit dem rollenden Holzschiff wieder einiges geboten.

Auch Subway to Sally dabei

Den Anfang der Konzertabende auf dem 19. Spectaculum machen am Freitag, 27. Mai, um 20 Uhr Mr. Hurley & die Pulveraffen. Mit ihrer Mischung aus „Grog’n’Roll“ und „Aggro-Shanty“ wollen Mr. Hurley, Buckteeth Bannock, Pegleg Peggy und der einäugige Morgan für seemannstüchtige Stimmung auf der großen Bühne sorgen.

Der wohl größte Name auf dem diesjährigen Spectaculum ist die Band Subway to Sally, die am Samstagabend, 28. Mai, um 20 Uhr spielt. Die Potsdamer Gruppe kann auf 30 Jahre Bandgeschichte zurückblicken und kommt im Rahmen ihrer aktuellen „Hey!“-Tour nach Worms.

Den musikalischen Abschluss des Mittelaltermarkts bildet am Sonntag, 29. Mai, die Band Krayenzeit mit ihrem Album „Staub und Tränen“. Angekündigt wird packender und hymnischer Folk-Rock.

Auch sonst wird beim Spectaculum musikalisch einiges geboten. Auf der kleineren Bühne im Herzen des Marktes spielen die Formationen Duo Wormez und Spielleute Skadefryd. Begleitet werden die Gruppen stellenweise von den Tanzformationen Naima Oriental Dance sowie Astara Lumina. Am Freitag- und Samstagabend erwarten die Besucher nach den großen Musikkonzerten vor dem Äschebuckel wieder die nächtlichen Feuershows.

Jeweils samstags und sonntags können sich die Besucher zudem auf die beliebten Programmpunkte wie Vollkontakt-Turniere in der Arena, Feldschlachten hinter dem Äscherbuckel oder die Rauf- und Bruchenball-Wettkämpfe des Wormser Rugby-Clubs freuen. Modeinteressierte werden bei Sandra Turba fündig, die in ihrem Lager eine Modenschau unter dem Motto „The Antique Tailoring“ präsentiert. Wer dagegen etwas über den Schwertkampf lernen möchte, kann im Lager Zornhau vorbeischauen. Bei Vorführungen und offenen Trainingseinheiten zeigen die Mitglieder der Lagergruppe Einblicke in die Kampfkunst mit dem Schwert. Neben den festen Zeiten in der Programmübersicht, kann dort auch jederzeit nach einer kurzen Erklärung gefragt werden.

Ebenso schon lange dabei ist die rund dreißigminütige Kräuterführung „Herba et Historia“ am Samstag um 15 Uhr. Hier stellt Amelie Zöllner-Weber die heimischen Kräuter und Pflanzen wie Holunder, Brennnessel und Spitzwegerich in den Mittelpunkt. Treffpunkt ist die Marktmeisterei, um einen Unkostenbeitrag von 3 Euro (1,50 Euro für Kinder) wird gebeten.

Kleine Besucher können im Zelt des Nibelungenmuseums samstags und sonntags die Kunst des Nadelfilzens erlernen. An allen drei Tagen erlebbar ist das Kinder-Ritterturnier. Auch das große Holzschiff von Kindsvogt Dieter Christmann wird in diesem Jahr wieder seine Runden über den Mittelaltermarkt drehen.

Der „Garten der Weysheidt“, ein Lager der evangelischen Jugend der Wormser Magnusgemeinde, bietet eine Vielzahl an Aktivitäten: Von der Kinderschmiede über die Mühle mit Fladenbäckerei bis hin zur mittelalterlichen Schreibwerkstatt kann hier an diversen Stationen selbst Hand angelegt werden.

Beim Rugby Club Worms können an allen drei Tagen Kinder ab sechs Jahren bis Schwertmaß bei den Kinder-Highland-Games in fünf verschiedenen Disziplinen ihre Kräfte messen.

Der Eintritt zum Spectaculum beträgt 10 Euro für alle drei Tage, Gewandete zahlen 7 Euro. Kinder bis zum Schwertmaß (bis 12 Jahre) sind frei. Alle Konzerte sind im normalen Eintrittspreis enthalten. red